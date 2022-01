Transfers en geruchten: Ajax huurt Ecuadoriaan, Go Ahead Eagles ontbindt contract Hahn

ZATERDAG 29 JANUARI

Go Ahead Eagles ontbindt contract van Warner Hahn

12.02 uur: Go Ahead Eagles heeft het contract van doelman Warner Hahn ontbonden. De club uit Deventer meldt dat het een verschil van inzicht heeft met de keeper.

De 29-jarige Hahn verloor vorige week al zijn basisplaats aan Andries Noppert. Go Ahead Eagles vertelt niet waar het verschil in inzicht over gaat. Hahn was bezig met zijn eerste seizoen voor de club uit Deventer. Zijn verbintenis liep aan het einde van het seizoen af.

Delano Burgzorg Ⓒ NESimages

Delano Burgzorg verlaat Heracles Almelo voor Mainz

11.27 uur: Delano Burgzorg verlaat Heracles Almelo voor 1. FSV Mainz 05, dat in de Bundesliga uitkomt. De 23-jarige vleugelspits stond nog tot het einde van volgend seizoen onder contract bij de huidige nummer 14 van de Eredivisie.

„In de Bundesliga spelen was een van mijn dromen”, zegt Burgzorg op de website van Heracles. „Mainz is weer een volgende stap omhoog. Ook hier wil ik mijzelf verder ontwikkelen. Bij Mainz wil ik een nog betere speler worden, doelpunten maken en mezelf als persoon ontwikkelen.”

„Dit is voor zowel Delano als onze club een kans die we niet konden laten liggen”, meldt technisch directeur Tim Gilissen van Heracles. „We zijn ons ervan bewust dat jonge spelers zich bij ons in de kijker van grotere clubs spelen. Het maakt ons trots dat we opnieuw een speler afleveren aan een grote competitie.”

Emil Hansson is de vervanger van Burgzorg. De 23-jarige Zweed komt over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor tweeënhalf jaar tot de zomer van 2024 met daarbij de optie voor nog een seizoen.

VRIJDAG 28 JANUARI

Ajax huurt middenvelder uit Ecuador

20.51 uur: Ajax huurt Patrickson Delgado voor anderhalf seizoen van de Ecuadoriaanse club Independiente del Valle. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen, zo meldt de club uit Amsterdam.

De 18-jarige middenvelder sluit aan bij Jong Ajax. De overeenkomst is volgens de koploper van de Eredivisie onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

Juventus bevestigt komt Servische spits Vlahovic

19.51 uur: Juventus heeft de komst van de Servische spits Dusan Vlahovic bevestigd. De 22-jarige aanvaller komt over van Fiorentina, dat naar verluidt zo’n 75 miljoen euro voor hem ontvangt.

Vlahovic maakte dit seizoen in 21 competitieduels al 17 doelpunten. Hij is daarmee samen met Ciro Immobile (Lazio) topscorer van de Serie A. Vorig seizoen scoorde hij 21 keer voor Fiorentina. De Servische international had nog een contract tot de zomer van volgend jaar in Florence.

Fiorentina wilde van hem de best betaalde speler ooit van de club maken, maar Vlahovic weigerde zijn contract te verlengen. Met zijn doelpunten had hij de aandacht getrokken van heel wat Europese topclubs. Arsenal toonde ook concrete interesse, maar Juventus won de strijd om de spits.

De overgang van Vlahovic ligt gevoelig. Fiorentina beschouwt Juventus als de grote aartsvijand. De Italiaanse politie is ook op zoek naar leden van de harde supporterskern van Fiorentina die Vlahovic afgelopen week bedreigden. Na het nieuws over de aanstaande transfer werden er spandoeken bij het stadion van Fiorentina opgehangen. Op een spandoek stond: „Jouw bewakers zullen je leven niet redden zigeuner. Het is voorbij voor jou.”

Heracles vangt vertrek Burgzorg op met Hansson

17.52 uur: Heracles Almelo-aanvaller Delano Burgzorg gaat zijn carrière vervolgen bij Bundesliga-club FSV Mainz 05. Als de deal is afgerond, kan Heracles 1 miljoen euro bijschrijven voor de aanvaller die afgelopen zomer voor drie jaar tekende met een optie voor een vierde seizoen, nadat hij eerder al was gehuurd van het Italiaanse Spezia.

Om het wegvallen van Burgzorg op te vangen gaat Heracles zich versterken met Emil Hansson, die wordt overgenomen van Fortuna Sittard.

Slowaakse international Suslov jaar langer bij FC Groningen

16.59 uur: FC Groningen heeft het contract van Tomas Suslov opengebroken en met een jaar verlengd. De Slowaakse international ligt nu tot de zomer van 2026 vast bij de huidige nummer 11 van de Eredivisie. De 19-jarige Suslov is een vaste waarde in de ploeg van Danny Buijs, de trainer die na dit seizoen wordt opgevolgd door Frank Wormuth.

De aanvallende middenvelder verlengde in 2020 zijn contract bij de noorderlingen tot medio 2025. Daar komt nu een jaar bij, als beloning voor zijn ontwikkeling. „Hij is een speciale speler met een bijzonder spelinzicht, fysiek sterk en behendig aan de bal”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Daarnaast bezit hij met zijn temperamentvolle strijdwijze het juiste FC Groningen-DNA. Tomas is op een positieve wijze overtuigd van zijn eigen capaciteiten. Een mooie karaktereigenschap, die past bij winnaars. Niet voor niets ging dit seizoen al een aantal keren de aanvoerdersband om zijn arm, ondanks zijn nog jonge leeftijd.”

Suslov behoorde vorig jaar op het EK tot de Slowaakse selectie.

Fortuna Sittard huurt aanvaller Botaka van AA Gent

15.40 uur: Jordan Botaka maakt het seizoen af bij Fortuna Sittard. De club uit Limburg huurt de 28-jarige aanvaller van de Belgische club AA Gent. Er is geen optie tot koop in de overeenkomst opgenomen.

Botaka speelde van 2013 tot en met 2015 voor Excelsior. „Ik ben blij om hier te zijn”, zegt Botaka op de website van zijn nieuwe club. „Ik ken de competitie en het voelde gewoon goed om terug te keren naar Nederland. Fortuna Sittard kwam op het juiste moment in mijn carrière, dus toen de kans zich voordeed was de keuze snel gemaakt.”

Botaka werd geboren in Congo, maar groeide op in Nederland. Hij voetbalde eerder in België voor Anderlecht, Lokeren, Club Brugge, Sint-Truiden en Charleroi.

AZ verlengt met talentvolle Poku

12.03 uur: AZ heeft het contract van Ernest Poku opengebroken en verlengd. Op zijn 18e verjaardag zette de aanvaller zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2026. Kers op de verjaardagstaart was het nieuws dat hij ook definitief overgeheveld wordt naar het eerste elftal.

„Dit is het eerste seizoen waarin ik volledig meedraai in het betaald voetbal”, aldus Poku. „Het gaat steeds beter en ik voel dat ik stappen zet. Begin dit seizoen mocht ik mezelf op het trainingskamp met AZ 1 laten zien. Daar dacht ik direct: ik wil bij deze groep blijven. Dat is nu gelukt.”

Juventus haalt jarige topscorer Vlahovic binnen

11.00 uur: Juventus heeft de Servische spits Dusan Vlahovic op diens 22e verjaardag binnengehaald. De aanvaller werd vrijdagochtend door enkele tientallen supporters van de Italiaanse voetbalclub opgewacht bij het complex van Juventus, waar hij nog de medische keuring moet ondergaan. Vlahovic komt voor naar verluidt 75 miljoen euro over van Fiorentina.

De Serviër maakte dit seizoen in 21 competitieduels al 17 doelpunten. Vlahovic is daarmee samen met Ciro Immobile (Lazio) topscorer van de Serie A. Vorig seizoen scoorde hij 21 keer voor Fiorentina. De Servische international had nog een contract tot de zomer van volgend jaar in Florence. Fiorentina wilde van hem de best betaalde speler ooit van de club maken, maar Vlahovic weigerde zijn contract te verlengen. Met zijn doelpunten had hij de aandacht getrokken van heel wat Europese topclubs. Arsenal toonde ook concrete interesse, maar Juventus won de strijd om de spits.

Cambuur verhuurt spits Hendriks aan De Graafschap

10.27 uur: SC Cambuur heeft spits Sam Hendriks voor de rest van het seizoen verhuurd aan De Graafschap. De 27-jarige aanvaller uit Doetinchem keert zo terug bij de club waarbij hij werd opgeleid en debuteerde in het betaalde voetbal. Hendriks speelde dit seizoen vijf wedstrijden voor Cambuur in de Eredivisie, de meeste als invaller.

De Friese ploeg haalde Hendriks afgelopen zomer binnen als opvolger van de naar FC Volendam overgestapte topscorer Robert Mühren. Hendriks, die vorig seizoen met Go Ahead Eagles promoveerde naar de Eredivisie, kon echter geen basisplaats veroveren in het elftal van trainer Henk de Jong. Hij kwam alleen in het bekertoernooi een keer tot scoren.

De Graafschap, dat in de Keuken Kampioen Divisie op de zevende plaats staat, heeft de optie om Hendriks na dit seizoen over te nemen van Cambuur.

Calum Chambers verruilt Arsenal voor voor Aston Villa. Ⓒ ANP/HH

Calum Chambers van Arsenal naar Villa

09.43 uur: Aston Villa heeft verdediger Calum Chambers van Arsenal overgenomen. De mandekker tekent in Birmingham een contract voor 3,5 jaar. Dat maakten The Villans donderdag bekend.

De 27-jarige Engelsman, die als centrale verdediger en rechtsback kan spelen, treedt in de voetsporen van Philippe Coutinho, Lucas Digne, Robin Olsen en Kerr Smith die eerder deze winter het team van coach Steven Gerrard vergezelden.

Chambers heeft 122 keer voor Arsenal gespeeld. Daarvoor voetbalde hij in 2014 voor Southampton en werd hij uitgeleend aan Middlesbrough en Fulham. Dit seizoen kreeg hij weinig speelkansen bij The Gunners.

DONDERDAG 27 JANUARI

Atlético haalt Deens international Wass weg bij Valencia

22.24 uur: Voetballer Daniel Wass verruilt Valencia voor Atlético Madrid. De club uit de Spaanse hoofdstad heeft laten weten de Deens international te hebben vastgelegd.

De 32-jarige Wass, die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan, tekende een contract tot medio 2023 bij Atlético. Voordat hij naar Valencia ging, speelde Wass voor de Deense club Brøndby IF, de Franse ploeg Evian, de Portugese club Benfica en het Spaanse Celta de Vigo. Sinds 2011 kwam hij ook al 41 keer uit voor de Deense nationale ploeg.

FC Emmen versterkt zich met twee aanvallers

20.08 uur: Eredivisionist NEC laat aanvaller Ole Romeny naar de Keuken Kampioen Divisie vertrekken. FC Emmen maakte de komst van de 21-jarige Nijmegenaar bekend, die dit seizoen op het hoogste niveau tien keer in actie kwam. Ook melden de Drenten het aantrekken van spits Mart Lieder (31) van het Deense Odense BK. Lieder speelde in Nederland eerder voor onder meer RKC Waalwijk en Vitesse.

Beide voorhoedespelers hebben een contract tot de zomer van 2023 getekend bij Emmen. „Mart is een zeer ervaren speler die zich zeker op het niveau van de Keuken Kampioen Divisie al meerdere malen heeft bewezen”, aldus technisch manager Michel Jansen. „Ole is een jonge, talentvolle speler die op alle posities voorin uit de voeten kan. Ze bieden ons meer aanvallende opties en moeten ons helpen om meer kansen te creëren en meer te scoren.”

FC Emmen staat tweede in de eerste divisie, zeven punten achter koploper FC Volendam.

Mart Lieder verkast naar Emmen. Ⓒ HH/ANP

AC Milan legt Servisch talent Lazetic vast

17.54 uur: AC Milan heeft Marko Lazetic van Rode Ster Belgrado gecontracteerd. De 18-jarige Servische aanvaller heeft een verbintenis tot 30 juni 2026 ondertekend.

Lazetic debuteerde bij Rode Ster in november 2020. In 2021 werd hij in het tweede deel van het seizoen uitgeleend aan Graficar, in de tweede klasse van Servië. Dit seizoen speelde Lazetic 14 wedstrijden voor Rode Ster in de competitie en hij viel een keer in de Europa League in.

AC Milan deelt in de Italiaanse topklasse Serie A de tweede plaats met Napoli, op vier punten van koploper Inter.

WOENSDAG 26 JANUARI

’Gosens op weg van Atalanta naar Inter’

16.52 uur: Italiaanse media melden dat Atalanta-speler Robin Gosens op het punt staat om over te stappen naar Inter, waar hij ploeggenoot wordt van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

Gosens begon in de jeugd van Vitesse en ging via FC Dordrecht en Heracles Almelo naar Atalanta Bergamo. De 27-jarige Gosens uit Emmerich speelde tien jaar geleden nog in de jeugd van VfL Rhede.

Verdediger Süle verlaat Bayern na vijf jaar

15.00 uur: De Duitse international Niklas Süle is bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Bayern München. Het contract met de centrale verdediger loopt af en de onderhandelingen over een verlenging zijn afgeketst. Dat bevestigde Oliver Kahn, directeur bij Bayern.

„We hebben lang onderhandeld en hem een aanbod gedaan, maar dat hij heeft niet geaccepteerd”, liet Kahn woensdag optekenen. De 26-jarige Süle speelt sinds 2017 voor Bayern, dat hem toen voor 20 miljoen euro overnam van Hoffenheim. De Duitser, 37-voudig international, is centraal achterin een vaste waarde bij de ploeg van coach Julian Nagelsmann. Hij speelde tot dusverre 158 wedstrijden voor Bayern, waaronder 25 dit seizoen.

DINSDAG 25 JANUARI

Sevilla versterkt zich met huurling Martial

23.09 uur: De Spaanse kampioenskandidaat Sevilla heeft zich versterkt met de Franse aanvaller Anthony Martial. De 26-jarige spits maakt het seizoen op huurbasis bij de nummer 2 van La Liga af. Hij kon bij Manchester United niet meer op een basisplaats rekenen.

Martial speelde tot dusver 269 duels voor de Engelse club. Daarin kwam hij 79 keer tot scoren. Martial verhuisde in 2015 van AS Monaco naar Manchester.

Sidney van Hooijdonk is terug op de Nederlandse velden. Ⓒ ANP/HH

Heerenveen huurt Van Hooijdonk van Bologna

16.08 uur: sc Heerenveen krijgt voor de rest van het seizoen de beschikking over Sydney van Hooijdonk. De aanvaller komt op huurbasis over van Bologna.

Van Hooijdonk maakte in de zomer van 2021 de overstap van NAC Breda naar de Serie A-club, waar hij voor vier jaar tekende. In Italië kwam hij dit seizoen tot vijf optredens in de hoofdmacht. Via deze verhuurperiode moet hij meer aan spelen toekomen.

Technisch manager Ferry de Haan is blij met het aantrekken van Van Hooijdonk. „Het is geen geheim dat we al langere tijd op zoek waren naar een spits. Met de komst van Sydney krijgen we voorin meer keuzes. Hij is ijverig, goed in de zestien en beschikt over een behoorlijk goede vrije trap. Het is de bedoeling dat hij hier de concurrentie aangaat in de jacht op zoveel mogelijk speelminuten.”

Ajax legt IJslander Hlynsson langer vast

08:58 uur Ajax heeft het contract van de 18-jarige IJslander Kristian Hlynsson opengebroken en verlengd tot de zomer van 2026. De oude verbintenis van de aanvallende middenvelder liep medio 2023 af.

Hlynsson, geboren in het Deense Odense, kwam als IJslands jeugdinternational in januari 2020 over van de IJslandse club Breidablik. In december maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers in het bekerduel met Barendrecht (4-0).

Ook tegen de amateurs van Excelsior Maassluis mocht hij invallen. In beide bekerduels maakte Hlynsson een doelpunt. Hij kwam sinds zijn komst naar Amsterdam ook 21 keer uit voor Jong Ajax.

MAANDAG 24 JANUARI

Kevin Mirallas duikt op in Portugal

22.12 uur: Kevin Mirallas (34) heeft weer een voetbalclub. Het Portugese Moreirense FC heeft de Belg transfervrij binnengehaald. De aanvaller zat al meer dan een half jaar zonder club na zijn Turks avontuur bij Gaziantep.

Kevin Mirallas speelde sinds 8 mei 2021 geen minuut profvoetbal meer. Zijn contract bij het Turkse Gaziantep werd niet verlengd ondanks een degelijk seizoen met zeven goals en zes assists in 31 wedstrijden.

Jizz Hornkamp tekent tot zomer 2024 bij Willem II

19.01 uur: Willem II heeft Jizz Hornkamp voor langere tijd vastgelegd. De spits heeft een contract getekend tot de zomer van 2024 bij de Tilburgse formatie uit de Eredivisie. Willem II heeft daarbij een optie de verbintenis met nog een jaar te verlengen.

Eerder bereikte Willem II al een akkoord met FC Den Bosch over de overgang van de speler. Hornkamp stond sinds 2019 onder contract bij de club uit de eerste divisie. Hij scoorde daar in 54 duels 25 keer.

Wilfried Bony in het shirt van Vitesse. Ⓒ HH/ANP

NEC geeft Wilfried Bony kans op contract

17.33 uur: NEC krijgt de komende periode een proefspeler met een grote naam en faam. Wilfried Bony gaat meetrainen in een poging een contract te verdienen. De Ivoriaan was in de periode 2011-2013 een sterspeler in het shirt van aartsrivaal Vitesse. De fysiek ijzersterke spits tekende voor 58 doelpunten in 77 duels en werd in het seizoen 2012-2013 met 31 goals topscorer van de Eredivisie.

Dat seizoen won Bony ook de titel Voetballer van het Jaar. Bony verkaste vervolgens naar Swansea City en speelde later ook voor Manchester City en Stoke City. Na een avontuur in het Midden-Oosten is Bony al veertien maanden zonder club, maar de inmiddels 33-jarige spits wil zijn voetbalschoenen nog niet definitief opbergen en heeft van td Ted van Leeuwen, die hij nog kent van Vitesse, de kans gekregen om zichzelf te bewijzen.

ADO Den Haag ziet Vicente Besuijen vertrekken

13.23 uur: Vincente Besuijen verruilt per direct ADO Den Haag voor Aberdeen. De Haagse club uit de Keuken Kampioen Divisie en de Schotse club zijn het eens geworden over de afkoopsom voor zijn tot medio 2023 doorlopende contract.

De 20-jarige aanvaller heeft een contract van 4,5 jaar getekend bij Aberdeen, de huidige nummer 6 in de hoogste Schotse divisie. Besuijen speelde 56 officiële wedstrijden in het shirt van ADO en maakte dit seizoen zes doelpunten.

De jeugdinternational kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van AS Roma naar ADO Den Haag, waar hij zich de afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde tot een vaste waarde in de hoofdmacht van trainer Ruud Brood. „Ik ben de club en de fans dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ze mij hebben gegeven. Hier heb ik mijn debuut in het betaald voetbal gemaakt en dat is iets wat me altijd bij zal blijven”, meldt Besuijen op de website van ADO.

Cambuur neemt alweer afscheid van Bulgaarse huurling Krastev

12:11 uur SC Cambuur heeft afscheid genomen van Filip Krastev. De Bulgaarse middenvelder kreeg nauwelijks speelminuten bij de club uit Leeuwarden.

Cambuur huurde Krastev afgelopen zomer voor een heel seizoen van de Belgische club Lommel. De huidige nummer 8 van de Eredivisie laat de Bulgaar echter eerder dan gepland vertrekken, omdat hij amper in actie kwam.

De 20-jarige Krastev kreeg slechts in drie competitiewedstrijden speeltijd van trainer Henk de Jong, steeds als invaller. Hij speelde mee tijdens twee bekerduels. Krastev maakte tegen de amateurs van Jong Ajax zijn enige doelpunt voor Cambuur.

Justin Hoogma keert na 4,5 jaar terug bij Heracles Almelo

11:15 uur Justin Hoogma keert na 4,5 jaar terug bij Heracles Almelo. De 23-jarige verdediger komt per direct over van het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, dat hem het afgelopen half jaar verhuurde aan Greuther Fürth. Hij heeft overeenstemming bereikt over een contract dat medio 2026 afloopt.

Hoogma verliet Heracles in 2017 voor Hoffenheim, waar hij weinig speelminuten kreeg. Hij werd ook verhuurd aan FC St. Pauli en FC Utrecht. „Ik wilde niet meer verhuurd worden en ergens langdurig tekenen”, meldt hij op de website van Heracles. „Ik ben blij dat ik dat kan doen bij deze mooie club waar ik geweldige herinneringen aan heb. Het voelt alsof er niets veranderd is. Het is heerlijk om hier weer te zijn.”

ZATERDAG 22 JANUARI

Xavi houdt voet bij stuk en wil dat Dembélé beslissing neemt

16.03 uur: FC Barcelona-trainer Xavi houdt vast aan zijn standpunt over de contractsituatie van Ousmane Dembélé. De 24-jarige Fransman was boos nadat Xavi hem donderdag uit de wedstrijdselectie hield voor het bekerduel met Athletic Club. Het contract van Dembélé loopt na dit seizoen af. Barcelona wil de verbintenis verlengen of anders de aanvaller deze transferperiode nog verkopen.

„Dembélé’s situatie is niet veranderd. Hij weet wat de opties zijn en hij moet beslissen. Er is geen alternatief”, zei Xavi zaterdag op een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van zondag tegen Deportivo Alavés. Dembélé schreef donderdag op sociale media dat hij „niet toe zou geven aan chantage.”

Barcelona raakte in het duel met Athletic, dat door de Catalanen met 3-2 werd verloren, Ansu Fati kwijt met een hamstringblessure. De 19-jarige aanvaller was pas net terug van een blessure. „Hij is erg overstuur, het is een moeilijke situatie”, zei Xavi zaterdag.

VRIJDAG 21 JANUARI

Willem II neemt Hornkamp over van FC Den Bosch

20:25 uur Willem II voegt een nieuwe spits aan de selectie toe. De Tilburgse club bereikte een akkoord met FC Den Bosch over de overname van de 23-jarige Jizz Hornkamp. Diens contract bij de eerstedivisionist zou aan het einde van het seizoen aflopen.

Hornkamp is opgeleid bij de jeugd van Ajax. Via AZ kwam hij bij Heerenveen terecht. In 2019 stapte hij over naar FC Den Bosch. Dit seizoen scoorde hij vijf keer in achttien wedstrijden. De spits uit de Rijp scoorde in totaal 25 keer in 54 wedstrijden voor de Bossche ploeg.

Hornkamp is al de tweede speler die van FC Den Bosch naar Willem II verhuist. Eerder nam de Tilburgse club de talentvolle Ringo Meerveld over.

Van der Werff keert terug bij PEC Zwolle

16.08 uur: PEC Zwolle heeft zich in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie versterkt met Maikel van der Werff. De 32-jarige oud-speler van de Zwollenaren trainde al een week mee met de selectie van trainer Dick Schreuder en heeft een verbintenis getekend tot het einde van het seizoen.

De centrale verdediger kwam tussen januari 2013 en de zomer van 2015 al tweeënhalf seizoen uit voor PEC Zwolle, waarna hij een transfer naar Vitesse maakte. Daarna verkaste Van der Werff naar Amerika, waar hij voor FC Cincinnati speelde, onder meer onder de oud-trainers Ron Jans en Jaap Stam. Sinds begin 2022 was Van der Werff clubloos.

DONDERDAG 20 JANUARI

Sevilla verhuurt Idrissi aan Cadiz

20.20 uur: Oussama Idrissi wordt door Sevilla tot het einde van het seizoen verhuurd aan Cádiz, de nummer 19 van La Liga. Cádiz heeft geen optie tot koop op de 25-jarige buitenspeler.

Cádiz staat in de Spaanse competitie alleen boven Levante en moet vrezen voor degradatie. Na 21 duels heeft de club pas 15 punten.

Idrissi, die in 2020 door Sevilla werd overgenomen van AZ, werd vorig seizoen ook al verhuurd aan Ajax. Hij speelde pas acht competitiewedstrijden voor Sevilla en daarin kwam hij niet tot scoren.

FC Groningen neemt Emmanuel Matuta over van PSV

19.19 uur: FC Groningen heeft de 19-jarige middenvelder Emmanuel Matuta per direct overgenomen van PSV. De Belgische jeugdinternational, die 47 keer uitkwam voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, tekent een overeenkomst voor viereneenhalf jaar in Groningen.

Matuta, die naast de Belgische ook de Congolese nationaliteit heeft, doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en debuteerde eind augustus 2020 voor Jong PSV. De verdedigende middenvelder behoorde één keer tot de wedstrijdselectie van PSV, in de Europa League tegen het Spaanse Granada.

„Wij zien Emmanuel als een zeer talentvolle middenvelder, die op jonge leeftijd al een behoorlijk aantal speelminuten heeft gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van de Groningers. „Emmanuel heeft in onze ogen veel potentie en goede fysieke voorwaarden: hij is behoorlijk snel, sterk en atletisch. We zijn dan ook blij dat we Emmanuel hebben weten te overtuigen om voor FC Groningen te kiezen.”

AZ beloont Yusuf Barasi met nieuw contract

17:40 uur AZ heeft het contract van Yusuf Barasi opengebroken en verlengd. De 18-jarige aanvaller tekende een nieuwe verbintenis tot medio 2025. Ook maakt Barasi nu definitief deel uit van eerste elftal van de Alkmaarders.

Barasi sloot in 2014 aan bij de jeugdopleiding van AZ. Dit seizoen begon Barasi bij de beloften, maar knokte zich steeds meer richting de A-selectie. Eind oktober 2020 maakte hij zijn officiële rentree in het Europa League-duel met HNK Rijeka. Op 2 december 2021 debuteerde hij in de Eredivisie.

PEC Zwolle laat Mark Pabai naar Serie B vertrekken

16:24 uur PEC Zwolle laat Mark Pabai per direct vertrekken naar SPAL, dat uitkomt op het tweede niveau (Serie B) van Italië. De 21-jarige vleugelverdediger sluit daar in eerste instantie bij het tweede elftal aan. Hij heeft bij de club een contract tot medio 2024 getekend.

Pabai trainde sinds de winterstop bij PEC Zwolle mee met het jeugdelftal onder 21. De technische staf besloot hem terug te zetten na meerdere gesprekken over „de vereiste discipline en de focus op PEC Zwolle”, zoals de club het omschrijft.

Sparta huurt Joeri de Kamps van Slovan Bratislava

16:10 uur Sparta Rotterdam huurt middenvelder Joeri de Kamps tot het einde van het seizoen van het Slowaakse Slovan Bratislava. Ook heeft de Rotterdamse Eredivisionist een optie tot koop bedongen. De 29-jarige De Kamps speelde sinds 2016 voor de Slowaakse landskampioen. Daarvoor speelde hij voor NAC Breda en sc Heerenveen, 41 wedstrijden in totaal.

„Joeri is een speler met veel ervaring”, aldus technisch directeur Gerard Nijkamp. „In Bratislava was hij een vaste waarde bij een ploeg die jaarlijks om de prijzen speelde en ook meer dan dertig Europese wedstrijden actief was.”

Sparta versterkte zich eerder deze winter met spits Adrián Dalmau en middenvelders Arno Verschueren en Younes Namli. Sparta staat na negentien wedstrijden zestiende in de Eredivisie.

Willem II-spits Otschi Wriedt terug naar Duitsland

13:56 uur Willem II laat Otschi Wriedt na 1,5 jaar alweer vertrekken. De 27-jarige spits, die van Bayern München II overgenomen werd, keert terug naar Duitsland waar hij voor Holstein Kiel, een club uit de Tweede Bundesliga, gaat spelen.

Willem II bereikte overeenstemming met de Duitsers over het afkopen van het nog 1,5 jaar doorlopende contract. Wriedt heeft een contract getekend contract getekend tot de zomer van 2025.

Wriedt was bij Bayern München een paar keer topscorer van de derde Bundesliga alvorens hij naar Willem II vertrok. Hij kwam drie keer in het eerste team uit en speelde op 13 juni 2020 dertien minuten mee tegen Borussia Mönchengladbach in het duel waarin Bayern landskampioen werd.

Zijn verblijf bij Willem II was niet zo’n succes. Wriedt brak al in de oefencampagne kort nadat hij in Tilburg arriveerde een middenvoetsbeentje en zat daarmee een half jaar aan de kant. Hij kwam tot 42 duels in de eredivisie, waarin hij twaalf keer scoorde. Zijn laatste doelpunt voor Willem II maakte hij op 31 oktober in de met 5-1 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht.

Peter den Otter verhuist van RKC naar Willem II

12.00 uur: Keeperstrainer Peter den Otter verhuist van RKC Waalwijk naar Willem II. Beide clubs bereikten woensdagavond overeenstemming over de overstap van de 51-jarige oefenmeester uit Dordrecht, die in Waalwijk nog een contract had tot het einde van het seizoen.

Den Otter stond donderdag al niet meer op het trainingsveld bij RKC. Beide clubs maken de overgang waarschijnlijk in de loop van de dag bekend. Den Otter is een goede bekende van Fred Grim, de hoofdtrainer van Willem II. Ze werkten in het verleden al een paar keer samen. Den Otter trainde eerder de keepers van onder meer Ajax, Almere City en nu dus RKC.

WOENSDAG 19 JANUARI

Sparta neemt Arno Verschueren over van Lommel

11.26 uur: Sparta Rotterdam neemt middenvelder Arno Verschueren over van het Belgische Lommel. De 24-jarige Belg maakt het seizoen op huurbasis af op Het Kasteel en wordt aan het einde van het seizoen definitief overgenomen door Sparta. Hij tekent een contract tot de zomer van 2025.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta gaf aan dat de club Verschueren niet alleen voor de rest van het seizoen wilde huren, maar langer wilde vastleggen. „Met Arno versterken we ons met een multifunctionele speler”, zei Nijkamp. „Hij is op meerdere posities inzetbaar op het middenveld en kan met zijn loopvermogen een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval zijn. Bij NAC Breda heeft hij zich in het verleden al bewezen op Eredivisieniveau, wij geloven erin dat hij dit ook in Rotterdam zal laten zien.”

DINSDAG 18 JANUARI

Ajacied Giovanni op huurbasis naar Telstar

20.37 uur: Giovanni Manson Ribeiro maakt het seizoen op huurbasis af bij Telstar. De 19-jarige aanvaller, die onder de naam Giovanni voetbalt, heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2024.

Giovanni werd op 31 januari 2002 geboren in Bauru, Brazilië. Hij kwam begin 2020 over van Santos FC en behoorde sindsdien tot de selectie van Jong Ajax. De Zuid-Amerikaan maakte op 30 augustus 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal in de wedstrijd Jong Ajax - Roda JC (0-4). Hij speelde sindsdien 31 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse beloften en scoorde daarin twee keer.

MAANDAG 17 JANUARI

Middenvelder Vilhena op huurbasis naar Espanyol

21.58 uur: Middenvelder Tonny Vilhena (27) maakt het seizoen op huurbasis af bij Espanyol. De Spaanse middenmoter kan hem daarna definitief overnemen van de Russische club FC Krasnodar. Hij wordt donderdag bij zijn nieuwe werkgever gepresenteerd.

Vilhena won met Feyenoord in 2017 de landstitel, in 2016 en 2018 de KNVB-beker en in 2017 en 2018 de Johan Cruijff Schaal. In de zomer van 2019 verhuisde hij naar FC Krasnodar.

Clubloze Mokotjo traint mee bij FC Twente

10.44 uur: Oud-FC Twente-speler Kamohelo Mokotjo (30) gaat meetrainen bij de club uit Enschede om te kijken of hij een versterking kan zijn. Mokotjo zit zonder club na zijn vertrek bij FC Cincinnati in Amerika.

FC Twente zit momenteel dun in de defensieve middenvelders door blessureproblemen bij Wout Brama, de Afrika Cup-verplichtingen van Ramiz Zerrouki en de schorsing van Michal Sadilek. Maar die laatste twee zijn op korte termijn weer inzetbaar.