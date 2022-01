Transfers en geruchten: Willem II-spits Otschi Wriedt terug naar Duitsland

WOENSDAG 19 JANUARI

Willem II-spits Otschi Wriedt terug naar Duitsland

17:10 uur Willem II laat Otschi Wriedt na 1,5 jaar alweer vertrekken. De 27-jarige spits, die van Bayern München II overgenomen werd, keert terug naar Duitsland waar hij voor een club in de tweede Bundesliga gaat spelen. Welke club dat is wordt donderdag bekend nadat hij medisch gekeurd is.

Willem II bereikte overeenstemming met de Duitse club over het afkopen van het nog 1,5 jaar doorlopende contract. Er was en is veel interesse van de Oosterburen voor de aanvaller, die in Tilburgse dienst international van Ghana werd. Dat is het tweede vaderland van de in Hamburg geboren speler.

Wriedt was bij Bayern München een paar keer topscorer van de derde Bundesliga alvorens hij naar Willem II vertrok. Hij kwam drie keer in het eerste team uit en speelde op 13 juni 2020 dertien minuten mee tegen Borussia Mönchengladbach in het duel waarin Bayern landskampioen werd.

Zijn verblijf bij Willem II was niet zo’n succes. Wriedt brak al in de oefencampagne kort nadat hij in Tilburg arriveerde een middenvoetsbeentje en zat daarmee een half jaar aan de kant. Hij kwam tot 42 duels in de eredivisie, waarin hij twaalf keer scoorde. Zijn laatste doelpunt voor Willem II maakte hij op 31 oktober in de met 5-1 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht.

Sparta neemt Arno Verschueren over van Lommel

11.26 uur: Sparta Rotterdam neemt middenvelder Arno Verschueren over van het Belgische Lommel. De 24-jarige Belg maakt het seizoen op huurbasis af op Het Kasteel en wordt aan het einde van het seizoen definitief overgenomen door Sparta. Hij tekent een contract tot de zomer van 2025.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta gaf aan dat de club Verschueren niet alleen voor de rest van het seizoen wilde huren, maar langer wilde vastleggen. „Met Arno versterken we ons met een multifunctionele speler”, zei Nijkamp. „Hij is op meerdere posities inzetbaar op het middenveld en kan met zijn loopvermogen een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval zijn. Bij NAC Breda heeft hij zich in het verleden al bewezen op Eredivisieniveau, wij geloven erin dat hij dit ook in Rotterdam zal laten zien.”

DINSDAG 18 JANUARI

Ajacied Giovanni op huurbasis naar Telstar

20.37 uur: Giovanni Manson Ribeiro maakt het seizoen op huurbasis af bij Telstar. De 19-jarige aanvaller, die onder de naam Giovanni voetbalt, heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2024.

Giovanni werd op 31 januari 2002 geboren in Bauru, Brazilië. Hij kwam begin 2020 over van Santos FC en behoorde sindsdien tot de selectie van Jong Ajax. De Zuid-Amerikaan maakte op 30 augustus 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal in de wedstrijd Jong Ajax - Roda JC (0-4). Hij speelde sindsdien 31 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse beloften en scoorde daarin twee keer.

MAANDAG 17 JANUARI

Middenvelder Vilhena op huurbasis naar Espanyol

21.58 uur: Middenvelder Tonny Vilhena (27) maakt het seizoen op huurbasis af bij Espanyol. De Spaanse middenmoter kan hem daarna definitief overnemen van de Russische club FC Krasnodar. Hij wordt donderdag bij zijn nieuwe werkgever gepresenteerd.

Vilhena won met Feyenoord in 2017 de landstitel, in 2016 en 2018 de KNVB-beker en in 2017 en 2018 de Johan Cruijff Schaal. In de zomer van 2019 verhuisde hij naar FC Krasnodar.

Clubloze Mokotjo traint mee bij FC Twente

10.44 uur: Oud-FC Twente-speler Kamohelo Mokotjo (30) gaat meetrainen bij de club uit Enschede om te kijken of hij een versterking kan zijn. Mokotjo zit zonder club na zijn vertrek bij FC Cincinnati in Amerika.

FC Twente zit momenteel dun in de defensieve middenvelders door blessureproblemen bij Wout Brama, de Afrika Cup-verplichtingen van Ramiz Zerrouki en de schorsing van Michal Sadilek. Maar die laatste twee zijn op korte termijn weer inzetbaar.