Bizarre aandoening: basketbaltalent Paolo Banchero zweet zó hard dat hij elke wedstrijd 3 kg verliest

Banchero speelt dit seizoen bij het universiteitsteam van Duke, een van grote namen uit het populaire ’college basketball’. De 18-jarige Italiaanse Amerikaan was in zijn eerste acht wedstrijden goed voor gemiddeld 18 punten en 7 rebounds.

Maar het toptalent zat ook regelmatig af te zien op de bank. Banchero zou namelijk zo hevig zweten dat hij per wedstrijd zo’n drie kilogram verliest. Door de uitdroging zou hij ook makkelijker dan normaal kramp krijgen. De tiener staat dan ook constant te drinken, meestal van een zogenaamde ’BOA Oxygenated Fluid’. Dat is een speciaal drankje dat de hydratatie van het lichaam zou bevorderden.

De beelden:

Volgens de trainer van Duke is dat alles echter niets om ons zorgen over te maken. „Hij weet wat hij doet en gaat ermee om zoals we dat verwachten”, klinkt het. Aan de prestaties van Banchero is het voorlopig niet te zien dat hij fysiek soms abnormaal afziet.

Bron: Het Nieuwsblad