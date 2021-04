PSG-speler Ander Herrera spreekt zich uit: Super League verwoest dromen

Volgens de 31-jarige middenvelder, die eerder bij Manchester United en Athletic uit Bilbao speelde, maakt de Super League een einde aan de droom van iedere voetballiefhebber dat hun favoriete club op het veld kan winnen van een topclub.

„Ik werd verliefd op het voetbal van de supporters, met de droom dat het team dat in mijn hart zit het opneemt tegen de grootste clubs. Als deze Europese Super League doorgaat, zijn deze dromen voorbij”, schreef Herrera op de sociale media. „De mooie illusie van aanhangers van clubs die niet tot de grootmachten behoren, maar op het veld overwinningen kunnen boeken in de grootste competities, zal eindigen. Ik houd van voetbal en kan hier niet over zwijgen. Ik geloof in een verbeterde Champions League, maar niet in dat de rijken stelen van wat door mensen is gecreëerd: de mooiste sport op aarde.”

De twaalf initiatiefnemers van de Super League willen een ’gesloten’ competitie opzetten voor een select aantal clubs, buiten de Europese bekertoernooien van de UEFA om.