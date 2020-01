Ten Hag heeft geen medelijden met PSV

„Of ik medelijden heb met PSV? Nee. Ik hou me sowieso niet bezig met PSV. Zoals jullie weten heb ik er drie jaar gewerkt, maar nu focus ik me alleen op Ajax.”

Waar PSV amper meer weet wat winnen is, steekt Ajax zelf ook niet in de beste vorm. Mede door de afwezigheid van enkele belangrijke spelers, zoals André Onana, Hakim Ziyech, David Neres en Daley Blind. De Amsterdammers verloren drie van de laatste vijf competitiewedstrijden.

Ajax moet het zondagmiddag in Groningen doen zonder André Onana. Ⓒ Hollandse Hoogte

André Onana

Onana kan zondag waarschijnlijk weer het Amsterdamse doel verdedigen. „Hij heeft volledig meegetraind. Het ziet er goed uit.” Onana ontbrak zondag tijdens het verloren uitduel met FC Groningen (2-1). Hij had te veel last van een schouderblessure.

Voor Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad komt het duel met PSV echter te vroeg.

Daley Blind nam vrijdag voor het eerst weer deel aan de groepstraining. Ⓒ BSR Agency

Blind, Ziyech en Neres

Blind is hersteld van een ontstoken hartspier en heeft de groepstraining inmiddels hervat. Ziyech komt terug van een kuitblessure. „Zijn revalidatie verloopt naar wens”, zei Ten Hag.

De terugkeer van Neres laat langer op zich wachten. De Braziliaan heeft langer nodig met een knieblessure. „Ik had hem op 1 februari er weer bij verwacht”, zei Ten Hag. „Dat is niet het geval, dat is wel een tegenvaller.”

Scherp geweest

Van buitenaf lijkt het ondanks de mindere resultaten rustig in de Johan Cruijff ArenA. „Maar intern hebben we dingen benoemd en zijn we scherp geweest, want hoe het nu gaat, is niet des Ajax”, aldus Ten Hag, die zich niet wil verschuilen achter de blessuregevallen. „Als spelers wegvallen, gebeurt dat ook met de automatismen, maar alsnog moeten we dan beter presteren.”

Antony hier scorend voor Brazilië tegen Bolivia Ⓒ AFP

Wonderkind Antony

Of wonderkind Antony deze winter nog wordt overgenomen van Sao Paulo, blijft de vraag. Ten Hag wilde en kon weinig zeggen, zo stelde hij.

„Als we wat te melden hebben doen we dat en als er geen witte rook is, melden we niets. Ik bereid me met de ploeg voor op PSV. Marc Overmars houdt zich bezig met transfers. Ik ken de speler. Het is een heel goede en aantrekkelijke speler, maar op dit moment is het voor mij geen issue. Marc gaat over de transfer en bij vragen moet je dus bij hem zijn.”

Dusan Tadic Ⓒ Getty Images

Dusan Tadic

Voor een vertrek van Dusan Tadic naar FC Barcelona heeft hij nooit gevreesd. „De afspraken met Marc Overmars waren helder. Er gaat niemand van de basis weg.”