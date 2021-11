Brian Tevreden aan de slag voor Suriname

Tevreden (39) is oud-speler van FC Volendam, FC Emmen en FC Dordrecht. Na zijn actieve carrière was hij 7,5 jaar werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij beleidsfuncties vervulde bij Reading FC in Engeland en KSV Roeselaere in België. Tevreden wordt onder andere betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach en het werven en selecteren van Surinaams-Nederlandse profs die voor de Natio, zoals het Surinaamse nationale elftal wordt genoemd, willen uitkomen.

Na de jarenlange lobby van Gorré voor een sportpaspoort is het sinds twee jaar mogelijk, dat Surinaams-Nederlandse profs voor de Natio spelen. Een groot aantal Surinaams-Nederlandse profs maakte al zijn opwachting in de Surinaamse nationale ploeg. Onder hen spelers als Ryan Donk, Diego Biseswar, Tjaronn Chery, Mitchell te Vrede, Kelvin Leerdam, Sean Klaiber, Ridgeciano Haps en Warner Hahn.

Stip aan horizon

Ondanks die kwaliteitsimpuls strandde Suriname in de eerste groepsfase van de WK-kwalificatie voor Qatar, omdat Canada een maatje te groot was. Op de Gold Cup wisten de Surinaamse voetballers te winnen van Guadeloupe, de eerste zege van Suriname ooit op het toernooi, maar werd er wel verloren van Jamaica en Costa Rica, zodat de Natio in de groepsfase bleef steken.

De stip aan de horizon voor de bond is het WK 2026, dat georganiseerd wordt door de VS, Canada en Mexico. Doordat die landen als gastheren van het toernooi wegvallen in de kwalificatiefase van de CONCACAF-zone lijken er kansen te liggen voor andere landen uit de regio om zich bij de elite van het mondiale voetbal te voegen. Sowieso zijn er meer landen op het WK 2026 actief dan op het komende WK in Qatar: 48 tegenover 32. Suriname wil de komende jaren op de FIFA-ranking opklimmen van de huidige 139e positie naar de tophonderd, op de CONCACAF-ranking van de huidige veertiende plek naar de toptien en zich plaatsen voor de Gold Cup 2024.