Nederlandse motorcoureur Joey den Besten (30) overleden na crash

De organisatie van de race in Imatra meldt via Twitter dat Den Besten om het leven is gekomen nadat hij de controle over zijn motor was verloren in de formatieronde van de race in de Superbike. „Onze welgemeende condoleances gaan uit naar zijn familie en collega-rijders. Hij zal gemist worden”, meldt de organisatie van de Imatra-wegraces.

De motorcoureur kwam zwaar ten val in de ’sighting lap’ zondagmiddag en overleed later aan zijn verwondingen. De Finse motorbond heeft een onderzoekscommissie ingesteld. Ook de politie doet onderzoek naar het incident. Maandag komt de onderzoekscommissie met aanvullende mededelingen.

Tweede dodelijke ongeval dit weekend

De uit Borculo afkomstige Den Besten reed voor het team Motorradtechnik Geenen. Hij was in 2014 en 2017 kampioen in de IRRC Supersport 600. De coureur kwam toen uit voor Performance Racing Achterhoek. Dat team betoont zijn medeleven aan het collega-team, en aan de familie en vrienden van Den Besten.

Het is het tweede dodelijke ongeval dit weekend. De Nederlandse autocoureur Dilano van ’t Hoff kwam zaterdag om het leven op het circuit van Spa-Francorchamps. De 18-jarige coureur was bij de tweede race betrokken bij een crash en hulp op het circuit mocht niet meer baten.

Van ’t Hoff

Van ’t Hoff gold als een groot talent. De 18-jarige coureur kwam uit voor het team MP Motorsport in het Formula Regional European Championship by Alpine. Twee jaar geleden won hij in zijn debuutseizoen het Spaanse kampioenschap in de Formule 4.