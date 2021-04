Atletico Madrid doet wat het moet doen en klopt Huesca

Voetbal

Hoofdrol voor oud-Heraclied Robin Gosens bij remise tussen AS Roma en Atalanta

Atalanta is er in de Italiaanse voetbalcompetitie niet in geslaagd de tweede plaats van AC Milan over te nemen. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini verspeelde bij AS Roma een voorsprong: 1-1.