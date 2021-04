Lionel Messi blinkt uit bij zege Barcelona op Getafe

Het voetbal is voor de fans. Met die leus op hun shirt kwamen de spelers van Getafe het veld op in een protest tegen de Super League-plannen van Barcelona. Opvallend was dat ze deze shirts ook droegen tijdens een erehaag voor de kersverse winnaar van de Copa del Rey. In een leeg Camp Nou werd het een eerste helft waarin voor de thuiszittende fans in ieder geval genoeg te beleven viel.

Messi opende al vroeg de score, waarna Getafe snel langszij kwam via een eigen goal van Clement Lenglet. De bezoekers deden echter ook mee en maakten een eigen treffer via Sofian Chakla. Na een een-tweetje met de paal bepaalde Messi de ruststand op 3-1.

Na de pauze was het vooral van Barcelona een stuk minder en kwam Getafe terug tot 3-2 via een rake penalty van oud-FC Twente-speler Enes Unal. Koeman uitte een paar keer zicht- en hoorbaar zijn onvrede, maar zag dat de voorsprong vlak voor het einde toch weer naar twee ging. Ronald Araujo kopte een corner van Messi tegen de touwen. In de blessuretijd tekende Antoine Griezmann vanaf elf meter zelfs nog voor de 5-2.

Atletico zonder problemen langs Huesca

De koploper in de Primera Division Atletico Madrid heeft in eigen huis geen fout gemaakt tegen Huesca. De nummer achttien van Spanje werd met 2-0 verslagen.

Angel Correa viert zijn treffer Ⓒ ANP/HH

De Argentijn Angel Correa maakte in de 39e minuut het openingsdoelpunt. De Belg Yannick Carrasco besliste het duel in de 80e minuut. Clubtopscorer Luis Suárez ontbrak nog bij Atlético. Hij is nog niet fit.

Nummer 2 Real Madrid won woensdag met 3-0 bij Cádiz. De ploeg van coach Zinédine Zidane heeft 3 punten minder dan Atlético, met nog zes wedstrijden te spelen. Barcelona heeft een achterstand van vijf punten, maar heeft nog wel een duel te goed. Nummer 4 Sevilla heeft 6 punten minder dan de koploper.

