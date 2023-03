Oud-Feyenoorder Nelson zorgt voor ongekende ontsnapping Arsenal

Arsenal houdt een voorsprong van vijf punten op Manchester City. De nummer 2 van de ranglijst won eerder op zaterdag al van Newcastle United: 2-0. Phil Foden en Bernardo Silva maakten de doelpunten. Nathan Aké was basisspeler bij City, datzelfde gold voor Sven Botman bij de tegenstander.

Phil Foden (m.) zet Manchester City op het goede spoor. Ⓒ ANP/HH

Arsenal keek al na elf seconden tegen een achterstand aan. Philip Billing opende de score voor de nummer voorlaatst van de ranglijst. Alleen Shane Long trof een keer sneller doel in de Premier League. De spits opende vier jaar geleden na zeven seconden de score in een duel van Southampton met Watford.

Marcos Senesi, de afgelopen seizoenen actief voor Feyenoord, maakte in de 57e minuut het tweede doelpunt voor de bezoekers. Thomas Partey en White brachten Arsenal vervolgens binnen dertien minuten weer op gelijke hoogte. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, tot Nelson diep in de blessuretijd doeltreffend uithaalde.

Tottenham Hotspur raakte verder achterop bij Arsenal en City. De nummer 4 van de competitie verloor de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers (1-0), na een treffer van Adama Traoré in de slotfase. Chelsea vierde tegen Leeds United (1-0) de eerste zege in zes competitiewedstrijden. Wesley Fofana zorgde in 53e minuut voor opluchting bij de club die dit seizoen al meer dan 500 miljoen euro aan nieuwe spelers heeft uitgegeven. Noni Madueke, overgekomen van PSV, mocht in de slotfase invallen bij Chelsea. Zijn ploeggenoot Hakim Ziyech kreeg geen speeltijd. Crysencio Summerville speelde de hele wedstrijd voor Leeds.

Joël Veltman droeg met een doelpunt bij aan de thuiszege van Brighton & Hove Albion op West Ham United: 4-0. De verdediger maakte het tweede doelpunt voor de huidige nummer 8 van de Premier League.

Gündogan wil bij Duitsland blijven

City-middenvelder Ilkay Gündogan wil voor het nationale elftal van Duitsland blijven spelen. Dat heeft hij volgens het Duitse persbureau DPA aan bondscoach Hansi Flick laten weten. De 32-jarige middenvelder van Manchester City ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij het komende EK, dat in 2024 in Duitsland wordt gehouden.

Na het WK van eind vorig jaar in Qatar, waar de Duitsers er al in de groepsfase uitvlogen, had Gündogan gezegd te twijfelen over de voortzetting van zijn interlandloopbaan. Hij geldt als een van de steunpilaren van het elftal en was op het WK in alle duels basisspeler.

