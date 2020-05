Turkse zakenman toont interesse in Fortuna

Volgens Gün heeft zijn landgenoot zich een paar maanden geleden al gemeld. Hij ziet kansen om Fortuna Sittard sterker te maken als beide partijen gaan samenwerken. Gün laat in het midden of Ilicali de club wil overnemen, zoals eerder door verschillende Turkse media werd gemeld. Hij hoopt Ilicali te ontmoeten als het weer wat makkelijker reizen wordt.

„Meneer Ilicali is een van de meest prominente zakenmannen in Turkije, met een sterke passie en liefde voor voetbal”, stelt Gün.

„Behalve dat hij een succesvolle internationale ondernemer is in het media- en tv-landschap, is hij ook een zeer gerespecteerd figuur in Turkije. Een paar maanden geleden heeft hij zijn belangstelling geuit om betrokken te raken bij Fortuna Sittard, wat ik om twee redenen verwelkom. Ten eerste is de interesse van meneer Ilicali een bevestiging van het werk dat veel mensen sinds 2016 hebben verricht. Ten tweede is het een kans om de strategische positie van Fortuna de komende jaren te versterken.”