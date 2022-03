Jessica Schilder bescheiden na brons op WK: ’Pas wereldtop als je twintig meter stoot’

Premium Sport

Blessure Bonevacia nieuwe tegenvaller atletiekploeg: ’Het is echt frustrerend’

Hij was van plan de show te stelen in Belgrado, maar gaat af via de zijdeur nog voordat de WK Indoor zijn begonnen. Liemarvin Bonevacia, de Nederlandse favoriet op de 400 meter, is vlak voor de start van het grote atletiekevenement afgehaakt met een hamstringblessure. Die tegenvaller betekent ook no...