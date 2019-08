Live Eredivisie: ’Losers’ Fortuna en Heracles azen op eerherstel

Volg hier via onze uitgebreide livewidget alle wedstrijden in de Eredivisie van minuut tot minuut.

Zowel Fortuna Sittard als Heracles Almelo verloor in de eerste speelronde van de Eredivisie hun wedstrijd met 4-0. In Sittard zijn beide teams op zoek naar eerherstel.

Feyenoord

Feyenoord heeft om 14:30 uur in Friesland iets goed te maken na het 2-2 gelijkspel van vorige week tegen promovendus Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Jaap Stam tankte tussendoor dankzij het doordeweekse succes in de voorronde van de Europa League (4-0 winst tegen Dinamo Tbilisi) nog wel vertrouwen richting het duel met SC Heerenveen.

AZ

AZ gaat op bezoek bij RKC Waalwijk. De Alkmaarse club kwam zaterdag in het nieuws, nadat een deel van het dak van het eigen AFAS Stadion instortte. Gelukkig waren er op dat moment geen mensen in het stadion aanwezig, anders was het leed niet te overzien geweest. Het AZ-stadion is voorlopig niet toegankelijk en de komende thuiswedstrijden zullen ergens anders moeten worden afgewerkt. Het sportieve vizier moet zondagmiddag echter weer worden gericht op de Eredivisie, wanneer in Waalwijk dus RKC als tegenstander wacht.

PSV

FC Utrecht en PEC Zwolle strijden vanaf 16:45 uur om de drie punten en de tweede speelronde wordt pas om 20:00 uur afgesloten door PSV en ADO Den Haag. De Eindhovenaren jagen, na de puntendeling van vorige week tegen nieuwkomer FC Twente, op de eerste overwinning.

PSV-trainer Mark van Bommel Ⓒ BSR Agency

Regerend kampioen Ajax won zaterdagavond met 5-0 van FC Emmen en neemt na twee speelronden voorlopig de eerste plek in. Bekijk hier de uitslagen en de stand in de Eredivisie.