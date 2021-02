België wil testwedstrijden om weer fans in het voetbalstadion te krijgen

Op de raad van bestuur van de Pro League, de verzameling van profclubs, werd de terugkeer van publiek in de stadions besproken. Daarvoor willen de clubs samenwerken met de culturele sector. Nederland is het lichtende voorbeeld voor België. Daar werden al enkele proefevenementen georganiseerd. Dat gebeurde maandagmiddag nog in het Beatrix Theater in Utrecht. De 500 bezoekers moesten bij binnenkomst een negatieve PCR-coronatest van maximaal 48 uur oud laten zien, ze ondergingen een temperatuurmeting, kregen een bewegingssensor omgord en moeten zich na vijf dagen opnieuw laten testen.

Op deze manier willen de clubs in testwedstrijden ook weer publiek veilig in de stadions toelaten. Er moet daarvoor nog verder overlegd worden met de overheden. Vlaams minister van Sport Ben Weyts en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaven tot hiertoe nog geen sluitend antwoord.

Daarvoor zal het volgende Overlegcomité op 26 februari moeten worden afgewacht. Het proefevenement zou ook niet in een vol stadion plaatsvinden. De Pro League denkt daarbij, zoals maandag in Utrecht het geval was, aan een kwart van de capaciteit. In Nederland volgt binnenkort nog een experiment met een voetbalwedstrijd.