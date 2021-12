Sport Kort: Infantino (FIFA) kijkt uit naar 2022 en roept op tot solidariteit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Infantino (FIFA) kijkt uit naar 2022 en roept op tot solidariteit

17.33 uur: Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, heeft opgeroepen tot solidariteit. Dat deed hij in zijn boodschap voor het nieuwe jaar. Infantino benadrukte nog maar eens dat hij uitkijkt naar het WK van Qatar, eind 2022.

„Het toernooi gaat plaatsvinden in een wereld die heel anders is dan die waarin Frankrijk vier jaar geleden de trofee in Moskou omhooghield en we weten dat het grootste podium van allemaal hoop en inspiratie zal bieden aan mensen over de hele wereld die moeilijke tijden hebben doorgemaakt door de pandemie”, schreef Infantino.

„Het WK zal een werkelijk unieke gelegenheid zijn om de wereld opnieuw te herenigen in een viering van voetbal en sociale gelijkwaardigheid. We hebben het allemaal nodig!”

Infantino kijkt uit naar het jaar waarin er weer wordt gestreden om de wereldtitel. ”2022 wordt een jaar van actie, maar ook een jaar van de dialoog. De nieuwe FIFA is een democratisch orgaan en samen met onze belanghebbenden zullen we het pad voor de toekomst van het voetbal uitstippelen, het spel geschikt maken voor het moderne tijdperk en ervoor zorgen dat we de wereldwijde betekenis kunnen vergroten”, aldus de FIFA-baas.

„We rekenen ook op degenen aan de top, zonder wie voetbal niet zou bestaan, om solidariteit te tonen. We danken hen voor hun waardevolle bijdrage aan de populariteit van het spel en we rekenen op hun steun, respect en strategische visie, terwijl we ernaar streven om de discussies rond de hervorming van de internationale wedstrijdkalender met succes af te ronden.”

Leicester City voorlopig zonder topscorer Vardy

17:25 uur Leicester City moet het de komende weken stellen zonder Jamie Vardy. De topscorer van de club, dit seizoen goed voor negen treffers in de Premier League, heeft een hamstringblessure en is mogelijk een maand uitgeschakeld, zei coach Brendan Rodgers.

De 34-jarige Vardy miste vanwege spierklachten de met 6-3 verloren wedstrijd tegen Manchester City, maar speelde dinsdag wel mee in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Liverpool. Tijdens het duel speelde de hamstring weer op, maar de spits besloot de wedstrijd af te maken. „Een scan heeft nu uitgewezen dat het echt een blessure is en het kan wel drie tot vier weken duren”, zei Rodgers.

Leicester staat negende in de Premier League. De club speelt op 1 januari tegen Norwich City

Frédérique Matla sluit na pauze weer aan bij Oranje-hockeysters

16:48 uur Hockeyster Frédérique Matla (25) sluit begin volgend jaar weer aan bij Oranje. De aanvalster van Den Bosch kwam sinds de Olympische Spelen van afgelopen zomer niet meer in actie voor het Nederlands team. Net als enkele andere speelsters die in Tokio goud wonnen, nam ze wat meer rust.

Oranje neemt het op 4 en 5 februari in de Pro League op tegen Spanje. Twee weken later, op 19 en 20 februari, is India de tegenstander. Het gaat om vier uitwedstrijden.

Ook Xan de Waard, Maria Verschoor en Felice Albers zijn er weer bij bij Oranje. Captain Eva de Goede ontbreekt in de selectie omdat zij revalideert van een zware knieblessure.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan kwam ik oktober en november in actie in de Pro League, beide keren tegen België. Annan deed toen een beroep op een groot aantal talentvolle speelsters die zich mochten bewijzen bij de absentie van een aantal gevestigde namen.

Half januari hervatten de internationals de groepstrainingen.

Miljoenenverlies Chelsea ondanks winst Champions League

15:57 uur Chelsea heeft ondanks de winst van de Champions League vorig seizoen een verlies van 145 miljoen pond, omgerekend 173 miljoen euro, geleden. Dat is ruim 50 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

De Londense club uit de Premier League boekte wel een hogere omzet, maar verloor veel inkomsten door het spelen van wedstrijden zonder publiek en tegenvallende cijfers bij de verkoop van spelers.

Chelsea won in mei de Champions League na een zege van 1-0 op Manchester City in de finale.

De cijfers lopen tot 30 juni 2021, zodat de aankoop van de Belgische spits Romelu Lukaku voor om en nabij de 115 miljoen euro niet is opgenomen in het financiële overzicht. Wel zit de 110,8 miljoen euro die de succesvolle Europese campagne de Londense club vorig seizoen opbracht in de berekeningen.

WK-tweekamp dammen: Roel Boomstra daagt Aleksandr Schwarzman uit

14:28 uur Dammer Roel Boomstra begint op 5 januari aan een tweekamp om de wereldtitel tegen de Rus Aleksandr Schwarzman. Boomstra is de uitdager, Schwarzman de verdediger. De 54-jarige Rus veroverde in juli van dit jaar voor de vijfde keer de wereldtitel. Plaats van handeling van de tweestrijd is de High Tech Campus in Eindhoven.

De 28-jarige Boomstra strijdt om zijn derde wereldtitel. Hij won in 2016 zijn eerste, waarna hij het jaar daarop de titel weer moest inleveren bij zijn Russische rivaal. De Nederlander heroverde de titel weer in 2018.

„Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat de WK-match in deze moeilijke coronatijd kan doorgaan. Dit geeft mij echt iets om naar uit te kijken”, blikt Boomstra vooruit. „Gezien de uitstekende vorm van mijn tegenstander in 2021 en mijn eigen goede vorm, verwacht ik een hoogstaande, spannende tweekamp, waarbij elk detail van belang kan zijn.”

Schwarzman is al net zo blij dat er gedamd kan worden. „Covid-19 speelt natuurlijk nog altijd een grote rol in ons leven, maar het is fijn om af en toe toch het dagelijks leven weer op te kunnen pakken, mits de maatregelen het toelaten. Roel heeft een unieke speelstijl. Ik schat zijn kansen wat hoger in omdat we een tweekamp spelen, maar uiteraard acht ik mezelf niet kansloos.”

Italiaanse topclubs leggen kaartverkoop vanwege corona stil

14:24 uur Juventus, AS Roma en Lazio hebben de kaartverkoop voor aankomende wedstrijden opgeschort. De Italiaanse topclubs namen dat besluit nu duidelijk is geworden dat, vanwege de oplopende coronacijfers, de stadions maar voor maximaal de helft gevuld mogen zijn.

De Serie A ligt vanwege een korte winterstop tot 6 januari stil. Op die dag staan met Juventus - Napoli en AC Milan - AS Roma direct twee topwedstrijden op het programma. Juventus liet weten de kaartverkoop te hebben stilgelegd voor de komende drie thuiswedstrijden

De dagelijkse gevallen van corona zijn deze week in Italië enorm gestegen en bereikten woensdag een record van 98.030.

Afrika Cup in gevaar voor positief geteste spits Osimhen

13.47 uur: Het toernooi om de Afrika Cup komt mogelijk toch te vroeg voor Victor Osimhen. De spits van Nigeria is positief getest op corona en in thuisisolatie gegaan, meldt zijn Italiaanse club Napoli.

De Afrika Cup begint op 9 januari in Kameroen. Osimhen was opgenomen in de selectie van Nigeria, ook al is hij nog maar net hersteld van een operatie aan zijn gezicht. Hij liep eind november meerdere botbreuken op in de wedstrijd tegen Internazionale na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar.

De artsen verwachtten dat Osimhen pas eind februari weer voluit zou kunnen voetballen, maar het herstel van de 23-jarige aanvaller ging voorspoediger dan gedacht. Hij traint alweer met een beschermend masker. Voor de bondscoach van Nigeria was dat reden hem op te nemen in de selectie voor de Afrika Cup.

Het is niet de eerste keer dat Osimhen besmet is geraakt met het coronavirus. Het overkwam hem ook al in januari van dit jaar na terugkeer van vakantie in zijn thuisland.

Troyes stuurt trainer Laurent Battles weg

13:27 uur Troyes gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De Franse club beëindigt de samenwerking met Laurent Battles, die bezig was aan zijn derde seizoen.

Battles leidde Troyes vorig seizoen naar de titel in de Ligue 2. Troyes staat nu na negentien speeldagen in de Ligue 1 op de vijftiende plaats met 17 punten.

Technisch directeur Erick Mombaerts neemt voorlopig de taken als hoofdtrainer op zich.

Duitse bond houdt scheidsrechter Zwayer even weg bij Dortmund

13:04 uur Felix Zwayer fluit voorlopig geen wedstrijden van Borussia Dortmund. De scheidsrechtersbaas van de Duitse voetbalbond heeft dat besloten na zijn optreden begin december tijdens de ontmoeting tussen Dortmund en Bayern München (2-3).

Robert Lewandowski maakte in de 77e minuut de winnende treffer vanuit een strafschop, die Bayern kreeg na hands van Mats Hummels. Borussia-trainer Marco Rose reageerde woedend op de beslissing van de scheidsrechter en werd met een rode kaart weggestuurd. Middenvelder Jude Bellingham kreeg een boete van 40.000 euro voor de uitspraak: „Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je dan?”

De 40-jarige Zwayer was in 2005 betrokken bij een omkoopschandaal rond de voor het leven geschorste arbiter Robert Hoyzer. Zwayer, toen 23 jaar oud, was destijds grensrechter en werd als kroongetuige in de zaak voor een half jaar geschorst. Hij heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Cambuur wil David Sambissa niet afstaan voor Afrika Cup

12.01 uur: SC Cambuur wil David Sambissa niet afstaan aan Gabon voor de Afrika Cup. De verdediger is volgens de club uit Leeuwarden nog niet voldoende hersteld van een blessure die hij in november tegen FC Utrecht opliep.

„Gezien de ernst van de blessure en het advies van de medische specialisten heeft SC Cambuur, ondanks het mooie podium dat hem zeker wordt gegund, de oproep geweigerd”, meldt Cambuur. „Volgens de FIFA-reglementen mag de voetbalbond van Gabon de speler echter nog steeds oproepen om daar een diagnose te stellen.”

Behalve Sambissa is met Issa Kallon (Sierra Leone) nog een speler van Cambuur opgeroepen voor de Afrika Cup.

Tweede super-G in Bormio afgelast vanwege te hoge temperaturen

11.54 uur: De skiërs komen donderdag niet in actie in Bormio. De tweede super-G van deze week is afgelast vanwege de te hoge temperaturen, maakte de internationale skifederatie (FIS) bekend.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde won woensdag de eerste super-G in het Italiaanse resort. Kilde schreef deze winter ook de races van de super-G in Val Gardena en Beaver Creek op zijn naam. Hij leidt in het wereldbekerklassement van het onderdeel. In de algemene stand klom Kilde naar de tweede plaats, met een achterstand van 276 punten op de Zwitser Marco Odermatt.

In 5 januari is in Zagreb de volgende wereldbekerwedstrijd.

Lars van der Haar ontbreekt door blessure in veldrit Loenhout

10.06 uur: Lars van der Haar doet donderdag niet mee aan de Azencross van Loenhout. De 30-jarige Nederlandse veldrijder heeft nog te veel last van een blessure aan zijn knie, die hij opliep bij een crash in de Jaarmarktcross van Niel in november. Van der Haar neemt de komende dagen uit voorzorg rust.

De voorbije dagen finishte Van der Haar in wereldbekerwedstrijden twee keer als tiende, in Dendermonde en Heusden-Zolder.

Mathieu van der Poel doet ook niet mee in Loenhout. De wereldkampioen heeft een rugblessure.

Canadese bobsleeteam in aanloop naar Spelen getroffen door corona

08.23 uur: Het Canadese bobsleeteam is in aanloop naar de Olympische Spelen getroffen door het coronavirus. Tien sporters en drie leden van de technische staf zijn in quarantaine geplaatst, melden Canadese media.

De Canadese bobbers zouden in Sigulda in Letland meedoen aan een wereldbekerwedstrijd. Dat gaat nu niet door. In Sigulda zijn belangrijke punten te verdienen voor de wereldranglijst, waar de kwalificatie voor de Spelen op gebaseerd wordt.

De komende wereldbekerwedstrijden zijn in Winterberg (8 en 9 januari) en Sankt Moritz (15 en 16 januari). Na die laatste wereldbekerwedstrijd is duidelijk wie aan de Olympische Spelen, die op 4 februari in Beijing beginnen, mogen meedoen.

Anastasia Pavljoetsjenkova test in Australië positief op corona

07.48 uur: Tennisster Anastasia Pavljoetsjenkova heeft bij aankomst in Australië positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Russische nummer 11 van de wereld op Twitter.

Pavljoetsjenkova reisde naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. Maandag 17 januari begint met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

„Ik was volledig gevaccineerd en bereidde me voor op de start van het seizoen in Dubai. Maar we leven in een zeer moeilijke en onvoorspelbare tijd”, schrijft Pavljoetsjenkova. „Op dit moment zit ik in volledige isolatie, in een speciaal hotel en volg ik alle protocollen onder toezicht van artsen.”

De 30-jarige Russische stond dit jaar in de finale van Roland Garros, waarin ze verloor van de Tsjechische Barbora Krejcikova.

Rudy Gobert en Rudy Gay leiden Utah Jazz naar vijfde zege op rij

07.37 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben in de NBA voor de vijfde keer op rij gewonnen. De uitwedstrijd tegen Portland Trail Blazers eindigde in 120-105.

Rudy Gobert nam 22 punten en 14 rebounds voor zijn rekening. Ook Rudy Gay, met 21 punten en 6 rebounds, had een belangrijk aandeel in de zege.

Memphis Grizzlies wonnen voor de derde achtereenvolgende keer. Dat gebeurde tegen de Los Angeles Lakers, van LeBron James: 104-99. Ja Morant was verantwoordelijk voor 41 punten van Memphis. LeBron James kwam bij de Lakers tot 37 punten.