Sport Kort: LA Lakers ondanks 37 punten LeBron James onderuit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lars van der Haar ontbreekt door blessure in veldrit Loenhout

10.06 uur: Lars van der Haar doet donderdag niet mee aan de Azencross van Loenhout. De 30-jarige Nederlandse veldrijder heeft nog te veel last van een blessure aan zijn knie, die hij opliep bij een crash in de Jaarmarktcross van Niel in november. Van der Haar neemt de komende dagen uit voorzorg rust.

De voorbije dagen finishte Van der Haar in wereldbekerwedstrijden twee keer als tiende, in Dendermonde en Heusden-Zolder.

Mathieu van der Poel doet ook niet mee in Loenhout. De wereldkampioen heeft een rugblessure.

Canadese bobsleeteam in aanloop naar Spelen getroffen door corona

08.23 uur: Het Canadese bobsleeteam is in aanloop naar de Olympische Spelen getroffen door het coronavirus. Tien sporters en drie leden van de technische staf zijn in quarantaine geplaatst, melden Canadese media.

De Canadese bobbers zouden in Sigulda in Letland meedoen aan een wereldbekerwedstrijd. Dat gaat nu niet door. In Sigulda zijn belangrijke punten te verdienen voor de wereldranglijst, waar de kwalificatie voor de Spelen op gebaseerd wordt.

De komende wereldbekerwedstrijden zijn in Winterberg (8 en 9 januari) en Sankt Moritz (15 en 16 januari). Na die laatste wereldbekerwedstrijd is duidelijk wie aan de Olympische Spelen, die op 4 februari in Beijing beginnen, mogen meedoen.

Anastasia Pavljoetsjenkova test in Australië positief op corona

07.48 uur: Tennisster Anastasia Pavljoetsjenkova heeft bij aankomst in Australië positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Russische nummer 11 van de wereld op Twitter.

Pavljoetsjenkova reisde naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. Maandag 17 januari begint met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

„Ik was volledig gevaccineerd en bereidde me voor op de start van het seizoen in Dubai. Maar we leven in een zeer moeilijke en onvoorspelbare tijd”, schrijft Pavljoetsjenkova. „Op dit moment zit ik in volledige isolatie, in een speciaal hotel en volg ik alle protocollen onder toezicht van artsen.”

De 30-jarige Russische stond dit jaar in de finale van Roland Garros, waarin ze verloor van de Tsjechische Barbora Krejcikova.

Rudy Gobert en Rudy Gay leiden Utah Jazz naar vijfde zege op rij

07.37 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben in de NBA voor de vijfde keer op rij gewonnen. De uitwedstrijd tegen Portland Trail Blazers eindigde in 120-105.

Rudy Gobert nam 22 punten en 14 rebounds voor zijn rekening. Ook Rudy Gay, met 21 punten en 6 rebounds, had een belangrijk aandeel in de zege.

Memphis Grizzlies wonnen voor de derde achtereenvolgende keer. Dat gebeurde tegen de Los Angeles Lakers, van LeBron James: 104-99. Ja Morant was verantwoordelijk voor 41 punten van Memphis. LeBron James kwam bij de Lakers tot 37 punten.