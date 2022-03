Irene Schouten na dag 1 WK allround kort achter Miho Takagi

Antoinette de Jong kwam tot 4.00,90. Dat was de tweede tijd. De Europese allroundkampioene pakte daarmee tijd terug op Japanse en staat in het klassement na twee afstanden derde achter Takagi en Schouten.

Merel Conijn reed op haar eerste WK allround 4.03.00. Dat was goed voor de zesde tijd.

500 meter

Takagi had eerder de 500 meter gewonnen in 38,31. Daarmee was ze ruim sneller dan Antoinette de Jong en Irene Schouten. De Jong, de regerend Europees kampioene allround, kwam tot een tijd van 38,81. Daarmee was ze de beste Nederlandse op plaats vijf. Schouten, drievoudig olympisch kampioene, finishte in een persoonlijk record van 39,24.