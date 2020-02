Sven Kramers privé-vlucht moet kansen op WK-goud intact houden

Sven Kramer: "Ik ben van Calgary naar Salt Lake gevlogen uit voorzorg voor mijn rug.” Ⓒ AP

Mocht het nog niet duidelijk zijn: Sven Kramer aast weer op een wereldtitel. Als daar een vlucht per privéjet bij kan helpen, heeft hij geen bedenktijd nodig. Dan is het aftikken en de lucht in. „Maar niet omdat ik het zo fantastisch vind. Ik ben van Calgary naar Salt Lake gevlogen uit voorzorg voor mijn rug”, zegt het boegbeeld van de Nederlandse schaatsploeg aan de vooravond van de WK afstanden.