Sifan Hassan wil in Londen ‘een beetje moe worden’

LONDEN - Ze wordt van de ene naar de andere microfoon gesleept want iedere verslaggever wil dit Nederlandse loopwonder van Ethiopische komaf wel even spreken. Sifan Hassan is terug in Londen, de stad waarin ze in april de atletiekwereld op stelten zette door bij haar debuut een marathon te winnen. Zondag loopt ze in het kader van de Diamond League de 5000 meter in deze metropool. Dat wordt haar laatste race voordat op 19 augustus de WK in Istanbul beginnen.

Sifan Hassan lacht naar het publiek in Hengelo bij de FBK Games. Ⓒ ANP/HH