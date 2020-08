Transfer Tom Beugelsdijk naar Sparta komt in orde: ’Rustâgh!’

Beugelsdijk is jarenlang het boegbeeld van de Hagenaars geweest en droeg in zeventien van de voorbije twintig seizoenen, inclusief zijn jeugdjaren, het geel-groene shirt.

Sparta-coach Henk Fraser liet na de nederlaag (3-0) tegen Feyenoord zondag al weten dat zijn defensie dringend versterking nodig heeft en gebaat is bij de komst van een vooral ervaren verdediger.

De leiding van Sparta wil de komst van Beugelsdijk, die bij ADO een grootverdiener is, binnen 24 uur afronden. Beugelsdijk maakte tien jaar geleden al zijn debuut voor ADO Den Haag. Hij kende twee korte uitstapjes, naar FC Dordrecht en FSV Frankfurt in Duitsland. Maar de aanhang van de Haagse club was blij toen hij in 2015 terugkeerde in de Hofstad.