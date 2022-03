Premium Het beste van De Telegraaf

Spaanse media prijzen Memphis Depay: ’Zo neem je een penalty’

Een onderonsje waar de nodige blijdschap bij komt kijken, tussen Dani Alves en Memphis Depay. Ⓒ EPA

FC Barcelona draaide bepaald niet op volle toeren in het uitduel met Elche, maar dankzij een benutte penalty van invaller Memphis Depay staan de Catalanen nu wel derde in La Liga. In Spaanse media wordt de koelbloedigheid van de Oranje-international geprezen.