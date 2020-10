Lionel Messi bezorgt ’bloednerveus’ Argentinië goede start op weg naar WK

„Het is belangrijk om met een overwinning te beginnen, want we weten hoe moeilijk deze kwalificatiereeks is”, zei Messi, die eigenlijk was geschorst voor de start van de WK-kwalificatie. De aanvaller van FC Barcelona kreeg een schorsing van één wedstrijd na zijn rode kaart in juli vorig jaar op het toernooi om de Copa América. Op die straf zat echter een verjaringstermijn van een jaar. De WK-kwalificatie in Zuid-Amerika zou in maart beginnen, maar moest tot twee keer toe worden uitgesteld vanwege de coronacrisis.

„We hebben bijna een jaar niet samen gespeeld”, zei Messi na de magere zege op Ecuador. „Iedereen was daardoor best een beetje nerveus. We hadden gehoopt wat beter te voetballen.”

’Messi. Messi’

De Argentijnen kregen al vroeg in de wedstrijd een penalty na een overtreding op Lucas Ocampos. ’Messi, Messi!’, schalde door de speakers in het lege Bombonera-stadion toen de captain vanaf 11 meter had gescoord. Argentinië speelt dinsdag in La Paz tegen Bolivia.

Nicolas Tagliafico in actie. Ⓒ ANP/HH

De top 4 van de Zuid-Amerikaanse poule, die uit tien landen bestaat, plaatst zich voor het WK in Qatar. Het land dat als vijfde eindigt, speelt een intercontinentale play-off.