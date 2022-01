Echtgenote Novak Djokovic sneert naar Australische premier: ’De enige regel is liefde’

„De enige regel is liefde”, schrijft Jelena Djokovic, verwijzend naar een uitspraak van de Australische premier Scott Morrison die donderdag zei voor de nummer 1 van de wereld geen uitzondering te willen maken. „Regels zijn regels”, stelde Morrison.

„Het is nu kerst voor ons en wij wensen dat we samen hadden kunnen zijn, maar mijn enige troost is dat we allemaal gezond zijn. We zullen leren van deze ervaring”, meldt de vrouw van de 34-jarige Serviër op Twitter. In de orthodoxe kerk wordt Kerstmis volgens de Russisch-orthodoxe traditie op 7 en 8 januari gevierd.

Eerder vergeleek de vader van Djokovic de behandeling van zijn zoon in Australië met het lot van Jezus Christus. „Jezus werd gekruisigd, er werd hem van alles aangedaan. Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds onder ons”, sprak Srdjan Djokovic donderdag tijdens een persconferentie in Belgrado.

Djokovic wordt momenteel vastgehouden omdat zijn ’medische vrijstelling’ om zonder vaccinatiebewijs Australië binnen te komen niet werd geaccepteerd. De tennisser heeft een rechtszaak aangespannen die pas maandag dient.