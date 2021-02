KNVB start pilot: extra wissel bij hersenschudding

„De pilot wordt geïnitieerd door de FIFA en is bedoeld om de gezondheid van de spelers extra te beschermen”, zo schrijft de KNVB. „De extra wissel komt bovenop de vijf wissels die in de huidige situatie zijn toegestaan. In de praktijk zou een team in totaal nu dus zes keer kunnen wisselen, verdeeld over vier wisselmomenten. Als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen, dan is de clubarts ervoor verantwoordelijk dat deze speler het veld verlaat.”

„Iedere clubarts heeft wel eens meegemaakt dat een speler mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen”, zegt Edwin Goedhart, bondsarts van de KNVB en oud-clubarts van Ajax, AZ en Vitesse. „Ter bescherming van de spelers is het noodzakelijk om hier dan heel voorzichtig mee om te gaan. Als een speler opnieuw een tik krijgt, kan hij behoorlijk ernstige schade oplopen. Alleen al daarom voorziet de pilot in een behoefte. Hoewel het oplopen van hersenschuddingen bij spelers geen schering en inslag is, is de afspraak duidelijk: als er een vermoeden bestaat van een hersenschudding, gaat de speler eraf.”