Bryan Linssen gevierde man bij eenvoudig winnend Feyenoord

Feyenoord moest het tegen Fortuna Sittard opnemen zonder de geblesseerde Gernot Trauner en Justin Bijlow, die pas net terugkeerde van een coronabesmetting. Hun vervangers, respectievelijk Lutsharel Geertruida en Ofir Marciano, werden voor rust zelden getest door de Fortuna-aanvallers. Het was vooral eenrichtingsverkeer naar de andere goal.

Al na zeven minuten werd Guus Til goed ingespeeld door Bryan Linssen en bekeken liftte hij de bal over de uitkomende doelman Yanick van Osch heen. De doelman bracht ook een paar keer redding, bijvoorbeeld op een schot Tyrell Malacia. Nog binnen het halfuur was het 2-0, nadat Linssen binnenkopte uit een hoekschop. De nemer van die corner, Orkun Kökcü, moest even later geblesseerd het veld verlaten.

De openingsgoal van Guus Til wordt gevierd. Ⓒ ProShots

Het was de enige domper op een verder vlekkeloos eerste halfuur van de Rotterdammers. In de slotfase meldde Fortuna zich wel wat nadrukkelijker op vijandelijke helft en loste het ook twee schoten. De tegengoal wist de ploeg echter niet af te dwingen.

De verhoudingen werden na rust weer hersteld en Linssen zorgde al snel voor de 3-0. De aanvaller knikte andermaal knap raak uit een hoekschop, die dit keer weer genomen door Fredrik Aursnes. De goal betekende alweer de tiende treffer van Linssen dit seizoen.

Linssen verzuimde even later om een koppende hattrick te maken. Zijn kopbal mislukte hopeloos, maar kwam per ongeluk wel voor de voeten van Luis Sinisterra, die zo de vierde Feyenoord-treffer kon binnenlopen. Kort daarna werd de spits van het veld gehaald door Arne Slot en dus zat er geen hattrick voor hem in.

Zonder de Eredivisie-topscorer wist Feyenoord de score nog verder op te voeren. Eerst was Alireza Jahanbakhsh al dichtbij, maar zijn inzet werd geblokt. Uit de daaropvolgende hoekschop knikte de Iraniër wel steenhard binnen. Daarmee scoorde er weer een invaller voor Feyenoord, al was het dit keer niet Cyriel Dessers.

Linssen voor het eerst betrokken bij vier goals in één wedstrijd

Voor het eerst in 322 wedstrijden in de Eredivisie was Linssen direct betrokken bij vier doelpunten in één duel, zo zocht databureau Gracenote uit.

„Bij beide hoekschoppen gaf ik stiekem aan: leg die bal maar bij de tweede paal neer”, zei de Limburger bij ESPN. „Ik had een kleine jongen tegenover me. Ik ben zelf niet zo groot, maar hij ook niet. Ik had het gevoel dat er voor mij wel wat te halen was. Daarom wilde ik dat die bal bij de tweede paal zou komen.” Linssen klopte Deroy Duarte in de lucht bij hoekschoppen van Orkun Kökcü en Fredrik Aursnes en kopte de 2-0 en 3-0 binnen.

De aanvalsleider van Feyenoord voerde zijn totaal dit seizoen op naar tien doelpunten, waarmee hij nu de topscorer van de Eredivisie is. Zijn teamgenoot Guus Til volgt met negen goals, net als Ajax-spits Sébastien Haller. Niemand scoorde in de laatste vijf seizoenen vaker met het hoofd dan Linssen (negentien keer). Luuk de Jong volgt met zeventien kopgoals.

Linssen kwam vorig jaar na zijn overstap van Vitesse naar Feyenoord moeizaam op gang, maar behield het vertrouwen van de toenmalige trainer Dick Advocaat. De Hagenaar, inmiddels opgevolgd door Arne Slot, haalde Linssen ook vanaf de linkerkant naar de punt van de aanval. „Hij bleef altijd vertrouwen in me houden en daar ben ik hem dankbaar voor. Hij had me ook kunnen afschrijven en je weet nooit waar ik dan naartoe was gegaan”, zei Linssen. „Ik ben blij dat ik met Advocaat heb kunnen samenwerken.”