FC Groningen past organisatiemodel aan en promoveert Langeler

De komst van Lukkien betekent dat de huidige hoofdtrainer Dennis van der Ree na dit seizoen vertrekt. Daarnaast heeft FC Groningen bekendgemaakt dat Art Langeler een nieuwe functie krijgt bij de club. De Zwollenaar, die al in de academie actief was, gaat aan de slag als manager Voetbal en Opleiding.

De oud-trainer van PEC Zwolle, die nog een blauwe maandag bondscoach van Curacao was, heeft een ruime ervaring als manager in het jeugdvoetbal. Zo was hij vier jaar hoofd opleiding bij PSV en werkte hij jarenlang bij de KNVB onder andere als directeur voetbalontwikkeling. Naast Langeler stelt FC Groningen nog een voetbaltechnische man aan, die zich gaat richten op het aan- en verkoopbeleid. De drie pijlers van het technische beleid vallen in het nieuwe organisatiemodel rechtstreeks onder algemeen directeur Wouter Gudde.

Lukkien kijkt uit naar zijn dienstverband bij FC Groningen, waar hij eerder al zes jaar actief was als trainer van het tweede elftal en als assistent-trainer. „Ik kijk er naar uit om na dit seizoen als hoofdtrainer van FC Groningen aan de slag te gaan. Naast FC Emmen heeft FC Groningen altijd een speciale plek in mijn hart gehouden. Ik ben blij dat ik na een lange periode van zeven seizoenen aan de Meerdijk na de zomer aan een nieuw – hopelijk weer langdurig en succesvol – hoofdstuk mag gaan werken in Groningen”, aldus de geboren Winschotenaar.

„Voor nu geldt dat zowel mijn collega Dennis van der Ree als ikzelf alle energie en aandacht nodig hebben om onze ploegen in de Eredivisie te houden. FC Emmen heeft mij de kans gegeven als zelfstandig hoofdtrainer in het betaald voetbal en daarvoor zal ik de club altijd dankbaar blijven. We hebben in zeven jaar tijd prachtige successen bereikt en ik wil er met mijn staf voor zorgen dat ik Emmen straks op een waardige manier en via de voordeur kan verlaten en dan wacht vanaf de zomer een mooie nieuwe uitdaging in Groningen.”

Langeler is blij met zijn promotie binnen FC Groningen. „Ik heb mijn plek snel gevonden bij deze mooie club en ben positief over de kwaliteiten binnen FC Groningen. In mijn nieuwe rol worden de doorstroom van jeugdspelers, eenduidigheid in speel- en trainingswijze en een goede interne samenwerking met de verschillende afdelingen op Sportpark Corpus den Hoorn belangrijke pijlers. Samen met de collega’s die werkzaam zijn in het TopsportZorgCentrum denk ik in deze nieuwe functie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de groei van FC Groningen.”