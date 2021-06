Medisch wonder Tessie Savelkouls wacht op verlossende woord

Premium Sport

Familieman Frank de Wit zorgt met WK-brons voor dolle vreugde bij neefje en nichtje

Frank de Wit is dolblij met zijn generale repetitie voor de Olympische Spelen van Tokio. ,,Er is een last van mijn schouders gevallen”, bekent de 25-jarige judoka, die het brons won in de klasse tot 81 kilogram bij de wereldkampioenschappen in Boedapest. ,,Hier snakte ik écht naar.”