Turnwereld in afwachting van onderzoek Marjan Olfers

Beltman wordt door verschillende turnsters gepresenteerd als de verpersoonlijking van het grensoverschrijdend gedrag in het Nederlandse turnen en ging daarna op eigen initiatief diep door het stof. Ook de Netflix-documentaire ’Atlete A’ droeg bij aan de opmerkelijke openheid van veel (ex)turnsters. In die documentaire staat het schandaal rond de Amerikaanse teamarts Larry Nassar, die honderden turnsters (ook seksueel) misbruikte, centraal.

In Nederland werden beschuldigende vingers uitgestoken naar een aantal coaches dat in meer of mindere mate was betrokken bij de nationale selectie. De turnbond KNGU legde op 29 juli het topsportprogramma voor de vrouwen zelfs helemaal stil. Dat leidde weer tot felle protesten van de huidige toppers. Op 3 september mocht de nationale selectie weer met bondstrainer Vincent Wevers en andere selectietrainers aan de slag. Dit wel onder toezicht van een buitenstaander. „We zitten in een oorlog die niemand wint”, zei de gouden olympiër Sanne Wevers (dochter van de bondstrainer) bij herstart van de trainingen.

De turnwereld wacht nu op de resultaten van een groot wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan binnen de gymsport. Dit onderzoek staat onder leiding van Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) en de resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Veel (ex-)turnsters vinden dat meerdere omstreden Nederlandse trainers nu al niet meer actief zouden mogen zijn. Maar trainers kunnen zonder degelijke (tucht)rechtspraak niet worden geschorst. Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat leden van een bepaalde beroepsgroep zich aan de gedragsregels houden. De turnbond heeft de tuchtrechtspraak uitbesteed aan het ISR (Instituut Sportrechtspraak).

Begin deze maand werd duidelijk dat er inmiddels 63 meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn doorgestuurd naar het ISR. Meerdere meldingen kunnen over één persoon gaan. In tien zaken wordt inmiddels door het ISR onderzoek gedaan.