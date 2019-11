Sport Kort: Zware blessure kost judoka Vermeer de Spelen

Zware blessure kost judoka Vermeer de Spelen

11.25 uur Judoka Sanne Vermeer heeft een zware hamstringblessure opgelopen. De 21-jarige Friezin mist daardoor zo goed als zeker de Olympische Spelen van volgend jaar, aldus Judobond Nederland. Vermeer was in de klasse tot 63 kilogram in een concurrentiestrijd verwikkeld met Juul Franssen, om uit te maken wie namens Nederland naar Tokio mag gaan.

De judoka uit Leeuwarden raakte afgelopen weekeinde geblesseerd bij de Europa League in Portugal. Medisch onderzoek in het ziekenhuis van Ede wees uit dat Vermeer haar linkerhamstring heeft afgescheurd. De judoka is daardoor zes tot negen maanden uitgeschakeld en kan in die lange periode van afwezigheid geen punten scoren voor de olympische ranglijst.

Andy Murray Ⓒ REUTERS

Murray geen zekerheid in Brits Daviscupteam

08.06 uur Het meespelen van tennisser Andy Murray deze week in de Daviscup is geen zekerheid, zegt teamcaptain Leon Smith. Hij is voorzichtig met de Schotse voormalig nummer één van de wereld, die dit jaar na lang blessureleed zijn comeback maakte en in oktober in Antwerpen voor het eerst sinds 2017 weer een toernooi won. "Met Andy erbij is het team sterker, maar hij is nog altijd niet op zijn oude niveau."

Het Britse team is in de finaleweek van de Daviscup ingedeeld in een groep met Nederland en Kazachstan. De Britten treffen woensdag Oranje in Madrid.

Olympisch stadion in Tokio gereed

07.38 uur De bouw van het nieuwe Olympisch Stadion in Tokio is afgerond, ruim op tijd voor de Zomerspelen van 2020. De officiële opening is op 21 december gepland, na de laatste kwaliteits- en veiligheidscontroles, meldde de Japanse sportraad. Het eerste evenement is de finale van het voetbaltoernooi om de Emperor's Cup op nieuwsjaarsdag.

De bouw van het stadion begon in december 2016, veertien maanden later dan gepland omdat het originele ontwerp veel te duur was en er tal van aanpassingen nodig waren om de kosten te drukken. Uiteindelijk kostte de bouw ongeveer 1,1 miljard euro. Er is plaats voor 60.000 toeschouwers. Het stadion vormt het decor voor de opening en de sluiting van de Spelen, de atletiekwedstrijden en een aantal voetbalwedstrijden.

De Olympische Spelen van Tokio duren van 24 juli tot en met 9 augustus.