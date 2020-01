Hertha haalt ’duurste aankoop ooit’ weg bij club van Memphis Depay

Hertha betaalt volgens de Duitse en Franse media zo’n 24 miljoen euro voor de speler. Daarmee is Tousart de duurste aankoop uit de geschiedenis van de club. Afgelopen zomer betaalde de Berlijnse club 20 miljoen euro voor de Belgische aanvaller Dodi Lukebakio, die onder contract stond bij Watford.

„Met deze transfer anticiperen we op de zomer. Het is een investering in de toekomst van Hertha BSC”, lichtte directeur Michael Preetz toe. „Met Lucas krijgen we van een Champions League-club een nog jonge, maar toch al internationaal ervaren speler, die ons middenveld in het komende seizoen zal versterken.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga