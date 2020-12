Live Eredivisie: Feyenoord met Berghuis, zonder Jørgensen tegen Heerenveen

Ook Feyenoord komt nog in actie. De Rotterdammers ontvangen vanaf 21:00 uur sc Heerenveen.

Steven Berghuis keert terug in de basis bij Feyenoord. De aanvoerder bleef zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse (1-0) aan de kant vanwege fysieke problemen, maar hij staat om 21.00 uur in De Kuip weer aan de aftrap tegen sc Heerenveen. De Deense spits Nicolai Jørgensen en de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra, die de afgelopen weken na lange afwezigheid weer een paar keer inviel, ontbreken in de selectie van trainer Dick Advocaat.

De Hagenaar grijpt voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar terug op het vertrouwde 4-3-3-systeem, nadat hij zijn ploeg in Arnhem had aangepast aan Vitesse. Berghuis vormt de voorhoede met Bryan Linssen en Luciano Narsingh. Lutsharel Geertruida krijgt als rechtsback de voorkeur boven Bart Nieuwkoop, die weer naar de bank is verwezen door Advocaat. Marcos Senesi vormt het centrale duo met Eric Botteghin. Uros Spajic zit op de bank.

Sven van Beek behoort voor het eerst dit seizoen tot de selectie. De verdediger liep in de voorbereiding een voetblessure op en moest weer maandenlang revalideren.

Bij Heerenveen ontbreekt behalve de geschorste verdediger Pawel Bochniewicz ook aanvaller Mitchell van Bergen, die zondag geblesseerd uitviel in de verloren thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2). Van Bergen wordt vervangen door Oliver Batista Meier, die met Henk Veerman en Benjamin Nygren de Friese voorhoede vormt.

Ajax

Ajax heeft twee punten verloren in de uitwedstrijd tegen Willem II. De ploeg van trainer Erik ten Hag bleef in Tilburg steken op een gelijkspel: 1-1.

Antony schoot Ajax al in de vierde minuut op voorsprong (0-1). Kwasi Wriedt maakte in de 54e minuut gelijk.

Ajax gaat nog wel als koploper de korte winterstop in, met een voorsprong van 1 punt op PSV. Beide titelkandidaten hervatten het seizoen op 10 januari met een onderling duel in de Johan Cruijff ArenA.

AZ

AZ en Vitesse trapten de voetbalmiddag om 16:30 uur af. De Alkmaarders behaalden in de Eredivisie de derde achtereenvolgende overwinning op een rij. De Alkmaarders versloegen woensdag nummer 3 Vitesse met 3-1. Eerder won AZ van FC Twente (1-3) en Willem II (5-3).

Jesper Karlsson opende in de 5e minuut de score na een fout van Maximilian Wittek. Myron Boadu verdubbelde in de 40e minuut de voorsprong voor AZ. Vitesse had daarvoor de nodige kansen gemist.

De verdiende aansluitingstreffer viel kort na rust via Loïs Openda alsnog. Invaller Ferdy Druijf besliste het duel een kwartier voor tijd met de 3-1. Hij stond toen pas net op het veld.

AZ heeft na dertien wedstrijden 26 punten. Vitesse speelde veertien keer en heeft 29 punten. AZ kan zondag bij winst op FC Utrecht op gelijke hoogte komen met de Arnhemmers.

PSV

PSV heeft de laatste competitiewedstrijd voor de korte winterstop gewonnen. De Eindhovenaren waren dinsdag met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo en kwamen daardoor in punten weer op gelijke hoogte met koploper Ajax, dat woensdag het jaar afsluit met een ontmoeting met Willem II.

Het elftal van trainer Roger Schmidt hervat de Eredivisie op 10 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax. VVV behaalde uit de eerste veertien duels 9 punten en staat voorlopig vijftiende.

FC Utrecht

Na zes competitieduels en een bekerwedstrijd zonder zege zag Rene Hake zijn FC Utrecht dinsdagavond winnen op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen: 2-3.

Hake is de tijdelijke opvolger van John van den Brom, die begin vorige maand naar Racing Genk vertrok. De ambitieuze clubleiding van FC Utrecht gaat tijdens een korte winterstop zijn functioneren evalueren.

Sparta

Sparta gaat met een heel goed gevoel de winterstop in. De Rotterdamse ploeg versloeg subtopper FC Twente in Enschede met 2-0. Daarmee sloot de formatie van trainer Henk Fraser een sterke eindsprint in 2020 in stijl af. Sparta pakte uit de laatste zeven wedstrijden 15 punten. Het teleurstellende FC Twente daarentegen verloor voor de derde keer in de laatste vijf duels.

Fortuna

Fortuna Sittard sloot het jaar uitstekend af. Het elftal van trainer Sjord Ultee versloeg RKC Waalwijk dinsdag in blessuretijd (2-1) en bleef daarmee in december ongeslagen. Fortuna won eerder deze maand van Willem II (3-2) en Heracles Almelo (1-2) en speelde gelijk tegen FC Utrecht (1-1).

Programma speelronde 14

Dinsdag 22 december

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk 2-1

FC Emmen - FC Utrecht 2-3

PSV - VVV-Venlo 4-1

FC Twente - Sparta 0-2

Woensdag 23 december

16.30 uur:

AZ - Vitesse 3-1

18.45 uur:

Willem II - Ajax

20.00 uur:

ADO Den Haag - PEC Zwolle

FC Groningen - Heracles Almelo

21.00 uur: