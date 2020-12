Live Eredivisie: PSV ontvangt VVV-Venlo

Volg alle duels op de voet via onze Live Widget, met alle tussenstanden en statistieken

Emmen krijgt FC Utrecht op bezoek. Beide teams snakken naar drie punten. De Emmenaren staan laatste in de Eredivisie, terwijl de domstedelingen slechts tiende staan. En dat terwijl de club had aangekondigd dit seizoen ’de top aan te gaan vallen’.

FC Utrecht-trainer René Hake Ⓒ ANP/HH

PSV

Donyell Malen doet niet mee bij PSV. De aanvaller was zaterdag nog wel van de partij in het uitduel met RKC Waalwijk (1-4). Trainer Roger Schmidt haalde de spits toen halverwege de tweede helft naar de kant. Hij is niet voldoende hersteld om dinsdag te spelen.

Noni Madueke, die Malen tegen RKC verving en in blessuretijd scoorde, mag tegen VVV-Venlo vanaf het begin meedoen.

Het basiselftal van PSV is op nog een plaats gewijzigd. Jorrit Hendrix neemt controlerend op het middenveld de plek in van Pablo Rosario. Rosario pakte tegen RKC Waalwijk in het laatste kwartier een gele kaart, zijn vijfde dit seizoen. Daardoor mist hij het duel met VVV maar mag hij direct na de winterstop wel meedoen in de topper tegen Ajax.

Bij winst tegen VVV komt PSV in punten op gelijke hoogte met koploper Ajax, dat woensdag tegen Willem II speelt.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli en Max; Ihattaren, Sangaré, Hendrix en Götze; Madueke en Gakpo.

PROGRAMMA 14e speelronde

Dinsdag 22 december

16.30 uur:

Fortuna Sittard-RKC Waalwijk 2-1

18.45 uur:

FC Emmen-FC Utrecht

20.00 uur:

PSV-VVV-Venlo

21.00 uur:

FC Twente-Sparta

Woensdag 23 december

16.30 uur:

AZ-Vitesse

18.45 uur:

Willem II-Ajax

20.00 uur:

ADO Den Haag-PEC Zwolle

FC Groningen-Heracles Almelo

21.00 uur: