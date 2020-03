Coronacrisis klap voor de sport

Een beeld dat voorlopig niet te zien zal zijn. Topsporters die handjes geven aan publiek of zelfs aan elkaar. ,,Dit raakt ons volop. Ik sta nergens meer van te kijken. Gewoon bizar”, zei Michael van Gerwen. Ⓒ foto’s anp

AMSTERDAM - De situatie rond het coronavirus had al rampzalige gevolgen voor de sportwereld, maar het wordt van kwaad tot erger. In Nederland is door de regering het dringende advies gegeven dat alle evenementen tot en met 31 maart worden afgelast. Ook in de rest van de wereld slaat het virus een steeds groter gat in de sportkalender.