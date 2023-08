Bosz ziet wet van Murphy bij PSV: ’Blij dat we dit weekend geen wedstrijd hebben’

GLASGOW - Het heeft er inmiddels alle schijn van dat Rangers FC en PSV hun eigen versie van Groundhog Day, de film met Bill Murray over een weerman die elke dag precies hetzelfde beleeft, aan het opvoeren zijn. Het was al een speling van het lot dat beide teams elkaar na vorig seizoen wéér troffen in de play-off van de Champions League, maar ook bij de eerste ontmoeting lagen de overeenkomsten voor het oprapen. PSV domineerde, maar gaf ook een goal weg door een grote persoonlijke fout, Ibrahim Sangaré tekende voor het eerste Eindhovense doelpunt en de Brabanders wisten in de slotfase uit een corner toch nog gelijk te maken: 2-2.

Peter Bosz op Ibrox Park. Ⓒ Getty Images