Crowdfundingactie op touw gezet voor revaliderende Amy Pieters

De crowdfundingsactie werd kort voor de start van de wegwedstrijd voor vrouwen bij de Nederlandse kampioenschappen officieel geopend. Pieters veroverde vorig jaar de rood-wit-blauwe kampioenstrui. Bij een trainingsongeluk eind december in Spanje liep ze zwaar hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma.

Bij bewustzijn

Eind april meldde haar ploeg SD Worx dat Pieters weer bij bewustzijn is. De wielrenster kan momenteel niet praten en zit in een rolstoel. Doordeweeks volgt Pieters een revalidatietraject, in het weekend is ze thuis. Vader Peter Pieters, oud-baanbondscoach, vertelde eerder deze week dat een deel van de revalidatie niet wordt vergoed. Dat komt maandelijks neer op 1200 à 1300 euro.

„Dat geeft niet, zolang het maar goed komt. Maar we willen wel kijken of we iets kunnen doen, zodat aan het einde van de rit niet alles op is”, aldus haar vader tegenover de NOS. „We blijven hoop houden. Ook de behandelend artsen zien vooruitgang. Maar het heeft heel veel tijd nodig.”

Christine Majerus, de Luxemburgse teamgenote van Pieters bij SD Worx, heeft een speciaal T-shirt gemaakt. De eerste honderd donateurs die meer dan 100 euro schenken, krijgen zo’n shirt.