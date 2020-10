Seizoen Mathieu van der Poel eindigt in Belgische greppel: ’Een vreselijke klap’

Mathieu van der Poel loopt duizelig richting de ploegleiderswagen. Ⓒ Screenshot Twitter

In 2010 vierde het Nederlands elftal de tweede plek op het WK met een ereronde op de Amsterdamse grachten. Ook Mathieu van der Poel eindigde zijn seizoen in de gracht, weliswaar in het Belgische West-Vlaanderen en na een val. Op zestien kilometer van de streep in de AG Driedaagse Brugge-De Panne tuimelde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen naast de weg. „Hij viel zeker twee meter diep en klaagt van een pijnlijke nek, hoofdpijn en misselijkheid.”