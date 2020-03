Turkse recordinternational Rüştü Reçber besmet met coronavirus

Dat meldt Isil, de partner van de 46-jarige keeper.

„Alles was in orde, totdat hij plotseling symptomen ging vertonen. Dit zijn moeilijke tijden en we zijn nog steeds in shock. Mijn enige verzoek aan iedereen is om na te denken en respect te tonen. Onze zoon en dochter en ikzelf hebben negatief getest en we mogen hem niet bezoeken in het ziekenhuis”, schrijft de partner van de doelman op Instagram.

Rüstü speelde voor de Turkse topclubs Fenerbahçe en Besiktas en stond ook kortstondig onder contract bij FC Barcelona. Op het WK van 2002 werd Rüştü met zijn land derde.