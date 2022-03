Sport Kort: Fernandez overleeft 5 matchpoints en prolongeert titel in Monterrey

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Fernandez overleeft 5 matchpoints en prolongeert titel

07:31 uur De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft op het WTA-toernooi van Monterrey met veel moeite haar titel geprolongeerd. De 19-jarige Fernandez overleefde in Mexico in de eindstrijd tegen de Colombiaanse Camila Osorio, de mondiale nummer 35, liefst vijf wedstrijdpunten. Het werd uiteindelijk na 2 uur en 52 minuten 6-7 (5) 6-4 7-6 (3).

Fernandez kreeg één matchpoint tegen bij een 5-4-achterstand in de derde set en nog eens vier bij 6-5 voor de Colombiaanse. "Vandaag was het een heel erg zware wedstrijd, niet alleen fysiek of tennistechnisch, maar vooral mentaal", zei Fernandez. "Camila is een moeilijke speelster om tegen te spelen. Ze is erg slim en wisselt slices af met hoge ballen, het is erg onvoorspelbaar."

Jokic leidt Nuggets in NBA met 46 punten langs Pelicans

07:21 uur Basketballer Nikola Jokic heeft zijn ploeg Denver Nuggets in de NBA met 46 punten langs New Orleans Pelicans geleid. Het werd na overtime 138-130 in Denver, waar Jokic 30 van zijn punten in het vierde kwart en de verlenging maakte.

De 27-jarige Jokic nam behalve bijna 50 punten ook 12 rebounds en 11 assists voor zijn rekening, waarmee hij een zogenoemde triple-double - alle statistieken in de dubbele cijfers - noteerde. Het was voor de Serviër al zijn 17e triple-double van het seizoen.

Na de reguliere speeltijd was de stand 124-124. In het eerste kwart hadden de Nuggets nog een voorsprong van 21 punten, maar in het tweede en derde kwart waren de Pelicans een stuk sterker. In de slotfase bewees de sterke Jokic zijn waarde. Met nog iets minder dan 15 seconden op de klok maakte hij er met een dunk 123-122 van, waarna Brandon Ingram (38 punten) de marge toch weer op twee bracht. Met twee vrije worpen dwong Jokic toch een verlenging af.

Denver Nuggets staat zesde in de Western Conference, de Pelicans bezetten de tiende plaats.