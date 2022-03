Sport Kort: Rechter wijst eis van drie clubs om verbod op deal La Liga af

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rechter wijst eis van drie clubs om verbod op deal La Liga af

15.07 uur: Real Madrid, Barcelona en Athletic Club hebben tevergeefs juridische stappen ondernomen tegen koepelorganisatie La Liga. Een rechter in Madrid wees het verzoek om een door La Liga gesloten miljardendeal met investeringsfonds CVC op te schorten af.

Een grote meerderheid van de 42 Spaanse clubs stemde eerder voor de deal. De rechter vond dat het proces daarmee op democratische wijze was ingezet. CVC neemt voor bijna 2 miljard euro een belang van naar verluidt bijna 10 procent in La Liga.

Het is de bedoeling dat de clubs het geld voor 70 procent gaan gebruiken voor investeringen in onder meer infrastructuur, innovatie, technologie en marketing. Het overige deel is bedoeld om spelers mee te kopen (15 procent) en schulden te verminderen (15 procent).

Real Madrid liet eerder weten dat het om een „illegale transactie gaat, die onherstelbare schade toebrengt aan de gehele Spaanse voetbalsector.”

NOC*NSF bekijkt hulp sporters Oekraïne

11:25 uur NOC*NSF gaat de komende dagen met de sportbonden in gesprek over mogelijke betrokkenheid bij de opvang van uit Oekraïne gevluchte sporters. Dat laat de sportkoepel weten naar aanleiding van de ontwikkelingen in het oorlogsgebied. „Er wordt naar gekeken. Maar op dit moment kunnen we daar nog niets concreets over melden”, aldus een woordvoerder van NOC*NSF.

Ondanks de Russische inval in Oekraïne nemen atleten uit het land wel deel aan de Paralympics, die momenteel in Beijing worden gehouden. Ook Nederland is daar van de partij.

Sonny Colbrelli stapt af in Parijs-Nice

10:29 uur Sonny Colbrelli gaat maandag niet van start voor de tweede etappe van Parijs-Nice, over 159 kilometer tussen startplaats Auffargis en de finish in Orléans. De 31-jarige Italiaan kampt met bronchitis, zo maakte zijn team Bahrain Victorious bekend. De Europese kampioen wil geen risico’s nemen met het oog op de rest van het seizoen, zo klinkt het.

Colbrelli begon het seizoen eind februari goed met de tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad. Vorig seizoen beleefde de Italiaan zijn doorbraak. Naast zijn Europese titel pakte hij de Italiaanse titel op de weg en hij won in het najaar ook Parijs-Roubaix.

Thiem stelt rentree weer uit en mist ook Indian Wells

08:38 uur De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft zijn rentree opnieuw uitgesteld. De voormalig nummer 3 van de wereld en voormalig US Open-kampioen heeft zich afgemeld voor de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. Het toernooi van Indian Wells begint donderdag.

„Mijn herstel verloopt goed en ik heb goede trainingsweken achter de rug, maar ik heb toch besloten me af te melden voor die twee toernooien. Ik keer terug op gravel, de ondergrond waarop ik me het prettigst voel”, zei de 28-jarige Thiem, die te maken had met een slepende polsblessure. Het gravelseizoen begint over een maand.

Thiem kwam in juni van vorig jaar voor het laatst in actie, op het grastoernooi van Mallorca. Hij zou begin dit jaar al terugkeren in Zuid-Amerika, maar ook die plannen gingen niet door.

Fernandez overleeft 5 matchpoints en prolongeert titel

07:31 uur De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft op het WTA-toernooi van Monterrey met veel moeite haar titel geprolongeerd. De 19-jarige Fernandez overleefde in Mexico in de eindstrijd tegen de Colombiaanse Camila Osorio, de mondiale nummer 35, liefst vijf wedstrijdpunten. Het werd uiteindelijk na 2 uur en 52 minuten 6-7 (5) 6-4 7-6 (3).

Fernandez kreeg één matchpoint tegen bij een 5-4-achterstand in de derde set en nog eens vier bij 6-5 voor de Colombiaanse. „Vandaag was het een heel erg zware wedstrijd, niet alleen fysiek of tennistechnisch, maar vooral mentaal”, zei Fernandez. „Camila is een moeilijke speelster om tegen te spelen. Ze is erg slim en wisselt slices af met hoge ballen, het is erg onvoorspelbaar.”

Jokic leidt Nuggets in NBA met 46 punten langs Pelicans

07:21 uur Basketballer Nikola Jokic heeft zijn ploeg Denver Nuggets in de NBA met 46 punten langs New Orleans Pelicans geleid. Het werd na overtime 138-130 in Denver, waar Jokic 30 van zijn punten in het vierde kwart en de verlenging maakte.

De 27-jarige Jokic nam behalve bijna 50 punten ook 12 rebounds en 11 assists voor zijn rekening, waarmee hij een zogenoemde triple-double - alle statistieken in de dubbele cijfers - noteerde. Het was voor de Serviër al zijn 17e triple-double van het seizoen.

Na de reguliere speeltijd was de stand 124-124. In het eerste kwart hadden de Nuggets nog een voorsprong van 21 punten, maar in het tweede en derde kwart waren de Pelicans een stuk sterker. In de slotfase bewees de sterke Jokic zijn waarde. Met nog iets minder dan 15 seconden op de klok maakte hij er met een dunk 123-122 van, waarna Brandon Ingram (38 punten) de marge toch weer op twee bracht. Met twee vrije worpen dwong Jokic toch een verlenging af.

Denver Nuggets staat zesde in de Western Conference, de Pelicans bezetten de tiende plaats.