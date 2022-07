Philipsen verslaat Van Aert in Tour-spurt, zwarte dag Jumbo-Visma

De vlam sloeg meteen in de pan zoals wel vaker in deze editie van de Tour. Wout van Aert ging er vrijwel meteen vandoor met de Duitser Nils Politt van Bora-Hansgrohe en de Deen Mikel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl). Na zo’n 40 kilometer vond Van Aert het welletjes en liet hij zich weer teugzakken in het peloton. Politt en Honoré wilden het bijltje er niet bij neergooien en gingen alleen verder. Met nog zo’n 100 kilometer voor de boeg had het tweetal nog altijd een voorspong van een muutje of anderhalf op het peloton. Op zo’n 50 kilometer voor de finish vond het peloton het genoeg en rekende beide vluchters in.

Roglic

De dag begon dus slecht voor Jumbo-Visma. Geletruidrager Vingegaard raakte een belangrijke helper kwijt. Roglic besloot niet meer op te stappen. De Sloveen had nog last van de verwondingen van een eerdere val en besloot af te stappen om zijn verwondingen goed te laten genezen. Roglic, vooraf een van de troefen van Jumbo-Visma, speelde geen rol meer in het algemeen klassement. Hij stond 21e op 33,39 minuten van Vingegaard.

Snikheet + Kruijswijk

Het was bloedheet tijdens de ruim 200 kilometer lange etappe (er werden temperaturen gemeten van rond de 40 graden) en de Tour-organisatie besloot het hitteprotocoll toe te passen. De renners kregen meer mogelijkheden om bidons aan te pakken, terwijl de tijdslimiet waarbinnen achterblijvers moeten finishen werd verruimd. Op 58 kilometer voor de meet lag Kruijswijk ineens op het wegdek.

Bekijk ook: Steven Kruijswijk met breuk bij sleutelbeen uit de Tour

De Nederlander kon niet meer verder na zijn valpartij en werd op een brancard met een ziekenwagen weggebracht. Een stevige domper voor gele trui Vingegaard, die zo na de eerdere opgave van Roglic opnieuw een belangrijk mannetje uit zijn klimtrein kwijtraakte.

Een schijnbaar geschiedenisloze etappe werd vervolgens opgeschrikt door de ene gebeurtenis na de andere. Nu lag ineens Vingegaard tegen de grond na een nieuwe valpartij. De Deen stapte onmiddellijk op een andere fiets en werd door drie ploegmaten op sleeptouw genomen. Hij leek er gelukkig met enkele kleerscheuren vanaf te komen.

De vluchters probeerden het nog wel, maar met het razende peloton op komst was dat een kansloze zaak. Groenewegen was in eerste instantie achterop geraakt, maar wist mede door zijn ploeggenoten toch knap terug te komen. Fabio Jakobsen kon het na de zware bergritten nog niet helemaal bolwerken en kwam in de slotfase tekort om het peloton te volgen. Benjamin Thomas, een andere vluchter, probeerde dapper stand te houden in de laatste kilometers voor de finish, maar in de laatste kilometer werd het voor de derde keer deze Tour een massaspurt. En daar versloeg Philipsen eindelijk zijn landgenoot om zo zijn eerste zege deze Tour te pakken.