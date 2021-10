Duitsland in Hamburg moeizaam langs Roemenië

De ploeg van bondscoach Hansi Flick won in Hamburg moeizaam van Roemenië (2-1). Concurrent Armenië speelde met 1-1 gelijk in IJsland. Daardoor staat Duitsland nu 6 punten los van Armenië en Noord-Macedonië, dat met 4-0 won van Liechtenstein.

Duitsland had op 28 maart van dit jaar, toen nog onder bondscoach Joachim Löw, de uitwedstrijd tegen Roemenië met 1-0 gewonnen. Drie dagen later verloor de Duitse ploeg in Duisburg van Noord-Macedonië (1-2).

Bij Duitsland ontbrak doelman Manuel Neuer in Hamburg. De 35-jarige aanvoerder was niet fit. Marc-André ter Stegen was zijn vervanger. Hij werd al in de 9e minuut gepasseerd door Ianis Hagi: 0-1. Duitsland keek daarna relatief lang tegen deze achterstand aan. In de 52e minuut bracht Serge Gnabry de gelijkmaker op zijn naam. Thomas Müller tekende in de 81e minuut voor de winnende treffer.

Duitsland speelt maandag uit tegen Noord-Macedonië.

In Groep H won Rusland met 1-0 van Slowakije en was Kroatië met 3-0 te sterk voor Cyprus. Zowel Kroatië als Rusland staat na zeven duels op 16 punten.