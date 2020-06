Britse premier: ’Cricketbal verspreidt coronavirus’

Hij heft het verbod op de sport niet op, ondanks versoepelingen in de coronamaatregelen. „Het probleem bij cricket is dat de bal een natuurlijke overbrenger van het virus is”, zei Johnson in een debat in het Lagerhuis. Hij is wel in overleg met zijn adviseurs om te kijken hoe de sport ’coronaproof’ kan worden gemaakt.

Johnson antwoordde op een vraag van het conservatieve parlementslid Greg Clark, die meende dat het verbod op cricket wel kan worden opgeheven. „Het is de sport waar de meeste sociale afstand bestaat.”

Besmettingen in Pakistaanse ploeg

Kort na de uitspraken van premier Johnson maakte de Pakistaanse cricketbond (PCB) bekend dat er nog eens zeven spelers van de nationale selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat brengt het totaal voorlopig op tien. Ook de masseur van de ploeg heeft positief getest.

Voor de selectie van Pakistan, een grootmacht in de cricketwereld, staat deze zomer een aantal testduels en eendaagse wedstrijden in Engeland gepland. Eind deze maand zou de Aziatische ploeg in Groot-Brittannië moeten neerstrijken om dan eerst een paar weken in quarantaine te gaan. De eerste grote testwedstrijd staat voor 30 juli op het programma. De Engelse cricketbond gaat er vooralsnog vanuit dat het gehele speelschema van Pakistan kan worden afgewerkt.