Hete UFC-avond in ’knokgek’ Sao Paulo

Charles Oliveira ‘Do Bronx’ da Silva begroet het enthousiaste publiek. Ⓒ Screenshot

SÃO PAULO - Futebol en Formule 1, de Brazilianen zijn er dol op. Kom niet aan de Seleção of Ayrton Senna. Beiden zijn heilig. Toch is er nog een andere tak van sport die de harten van de sportmaffe bevolking harder doet kloppen: MMA, oftewel mixed martial arts. Afgelopen zaterdag, luttele uren nadat Max Verstappen op Interlagos pole had gepakt, begon enkele kilometers verderop in het Ginasio do Ibirapuera UFC Fight Night São Paulo. Het werd een heet avondje, waarop duidelijk werd hoe de ’knokgekke’ Brazilianen de vechtsport beleven: fanatiek, maar tegelijk meedogenloos.