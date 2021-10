Vitesse boekt kleine overwinning in verhitte Gelderse derby

De eerste Gelderse derby in vierenhalf jaar hield de gemoederen in Arnhem en Nijmegen al een tijdje flink bezig. Bij de laatste trainingen van beide clubs waren zaterdag duizenden supporters, die hun favorieten een hart onder de riem staken. Met vuurwerk en vlaggen werd het derby-sfeertje in De Goffert voor de wedstrijd flink opgepookt.

Vitesse-trainer Thomas Letsch had gekozen voor een aanvallende speelwijze met zowel Nikolai Baden Frederiksen, Loïs Openda als Oussama Darfalou in de basis. Bij NEC stonden de routiniers Edgar Barreto en Lasse Schöne in de basis. De dertigers hadden vanuit hun eerdere periode in Nijmegen al ervaring met de Gelderse derby. Ondanks alle lokale sentimenten stond er geen enkele Arnhemmer of Nijmegenaar aan de aftrap.

Vitesse was in de openingsfase de betere ploeg, maar de grootste kans in de beginfase was voor NEC via Mikkel Duelund, wiens rollertje net naast ging. Na een dik kwartier kwam Vitesse op voorsprong via Frederiksen. De goal werd om twee redenen aangevochten door de NEC’ers, die betoogden dat assistgever Oussama Darfalou bij een onhandige aanname hands had gemaakt en dat de bal vervolgens over de achterlijn was geweest. Na interventie van de VAR keurde Lindhout de goal goed. Het hands werd beoordeeld als niet opzettelijk en daarmee niet strafbaar.

Eli Dasa en Mikkel Duelund. Ⓒ ProShots

Het spelbeeld bleef gelijk in de eerste helft. Vitesse voetbalde iets gemakkelijker, maar ook NEC kende dreigende momenten. Op een prima vrije trap van routinier Schöne redde Vitesse-doelman Markus Schubert knap. Ondertussen bleef het sfeertje beladen met af en toe een opstootje en irritant gedrag van supporters van de thuisploeg die bij iedere corner een regen aan bekers drank op het veld smeten. Meer dan een oproep van de speaker om ermee te stoppen werd er ditmaal niet aan gedaan.

Vitesse begon sterk aan de tweede helft. Een vrije trap van Maxi Wittek ging net naast, terwijl een kopbal van Darfalou gepakt werd door NEC-doelman Mattijs Branderhorst. In de loop van de tweede helft kwam Vitesse meer onder druk te staan. De gelekaartenverhouding liet dat wel zien. Waar de eerste drie prenten voor NEC’ers waren geweest daar incasseerden de gasten na rust vier keer geel.

NEC joeg verwoed op de gelijkmaker, maar heel veel kansen gaf de door Riechedly Bazoer goed geleide defensie niet weg. Ook niet NEC-trainer de boomlange spits Pedro Ruiz en de populaire goaltjesdief Ali Akman had ingebracht. Vitesse deed alles om het tempo uit de wedstrijd te halen en dat leverde een foutieve inschatting op door scheidsrechter Allard Lindhout. Nadat Darfalou op de grond bleef liggen, oordeelde de scheidsrechter na even te hebben gekeken, dat de Vitesse-speler door kon en liet de wedstrijd doorgaan. Darfalou bleef echter liggen en nadat de bal weer uit was gegaan liet Lindhout alsnog verzorging toe. Uiteindelijk moest Darfalou na een langdurige blessurebehandeling per brancard het veld verlaten met een hoofdblessure.

Het dichtst bij de 1-1 kwam na rust NEC-verdediger Ivan Marquez wiens kopbal door Schubert goed werd gepakt. De Duitse goalie keepte een van zijn betere wedstrijden in dienst van Vitesse en hield voor de derde keer dit seizoen de nul. Dat was voldoende voor een overwinning, die de positie van Vitesse in de subtop versterkt, maar in de regio Arnhem-Nijmegen extra waarde heeft.