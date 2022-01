Steven Gerrard ergert zich aan trage VAR: ’Hoe lang heb je nodig?’

Na de vroege openingsgoal van Scott McTominay dacht Villa via Danny Ings vlak na rust gelijk te maken. Na een lange VAR-check die bijna vier minuten duurde, werd de gelijkmaker van Aston Villa echter afgekeurd door scheidsrechter Michael Oliver wegens buitenspel.

„Hoelang had hij wel niet nodig?”, vroeg een geërgerde Gerrard zich na afloop af bij BBC. „De officials hadden 3,5 minuut nodig om tot een beslissing te komen en hebben ondertussen naar twee of drie situaties gekeken.”

Toch wil Gerrard de arbitrage niet de schuld geven van de nederlaag. „Als er na ingrijpen van de VAR een besluit wordt genomen, dan moet je dat accepteren. Je kunt er toch niks aan veranderen. Het makkelijkste is om te zeggen dat het de schuld van de arbitrage is, maar dat zullen we niet doen.”