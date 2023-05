FBK Games past programma aan voor Sifan Hassan

Hassan wilde eigenlijk een 10.000 meter lopen voor eigen publiek in het FBK Stadion, maar omdat dit niet meer ingepast kon worden in het reguliere programma is besloten daar een apart event van te maken op de zaterdagavond. Kort erna gaf Hassan aan ook nog een 1500 meter te willen lopen op de zondag.

,,Ik heb heel veel zin in het baanseizoen”, laat ze minder dan twee weken voorafgaand aan de FBK Games weten. ,,Na de London Marathon was het natuurlijk afwachten hoe mijn lijf zou herstellen en reageren op de baantrainingen. Ik wil graag een 10.000 meter lopen om te kijken hoe ik ervoor sta, en dan graag mijn eerste baanwedstrijd in Nederland voor eigen publiek. Ik ben dankbaar dat de organisatie het voor mij mogelijk heeft gemaakt dat ik nu op zaterdagavond een 10.000 meter kan lopen en op zondagmiddag in een vol stadion een 1500 meter. Ik train veel in het buitenland en het is voor mij daarom extra bijzonder om in Nederland voor eigen publiek te lopen.”

Wat de combinatie van twee onderdelen betreft is ze ervaringsdeskundige pur sang, want eerder combineerde ze tijdens de wereldkampioenschappen van 2019 en de Spelen in 2021 al onmogelijk geachte combinaties van 1500, 5000 en/of 10.000 meter.

"Passen programma graag aan voor Sifan"

Meeting director Ellen van Langen is blij met de komst van Hassan. ,,We kennen Sifan als iemand die van uitdagingen houdt. Het is natuurlijk fantastisch na haar spectaculaire marathondebuut in Londen van nog geen maand geleden, dat we haar twee keer van start zien gaan in Hengelo. Sifan wilde graag de 10.000 meter lopen, dit paste niet meer in ons programma, waardoor we dit onderdeel naar zaterdagavond verplaatst hebben. Hoe mooi is het dat Sifan zondag in het hoofdprogramma van start gaat op de 1500 meter. Ze is zo'n bijzondere atlete dat we daar graag ons programma voor aangepast hebben.”

Nooit saai met Sifan

Saai wordt het nooit als de 30-jarige Sifan Hassan een wedstrijd loopt, zo heeft ze de laatste jaren bij herhaling bewezen op de baan en weg. In 2019 won ze bijvoorbeeld tijdens de wereldkampioenschappen in Qatar na de 10.000 meter ook nog eens de 1500 meter. Bij de Olympische Spelen van Tokio in 2021 veroverde ze zowel goud op de 5000 als de 10.000 meter, en pakte en passant ook nog een bronzen plak op de 1500 meter. Op beide toernooien schreef ze daarmee geschiedenis door deze nooit eerder vertoonde huzarenstukjes te bewerkstelligen.

In 2022 nam ze, mede met het oog op 2023 en 2024, vooral rust na het loodzware olympische jaar en moest dientengevolge genoegen nemen met een zesde en vierde plaats op de wereldkampioenschappen in Eugene op de 5000 en 10.000 meter.

Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen

Plots was daarbij begin februari dit jaar de aankondiging dat ze op 23 april haar marathondebuut ging maken in Londen, meteen de sterkst denkbare stadsmarathon. Ondanks dat ze in de regen daar tijdens de wedstrijd twee keer halt hield om rekoefeningen te doen, wist ze in Londen te winnen en daarbij een groot deel van de wereldtop te verslaan. Het is op dit moment nog gissen waar Hassan voor de wereldkampioenschappen in augustus in Boedapest voor kiest.

Sifan Hassan Ⓒ ANP/HH

Haar deelname in Hengelo aan de 1500 én 10.000 meter kan in die richting wijzen, maar tijdens de WK moet ze sowieso in de ochtend op de dag van de finale van de 10.000 meter deelnemen aan de series 1500 meter. Een combinatie die meer voor de hand ligt is eerst de 1500 meter en aansluitend de 5000 meter. Eerder gaf ze al aan niet de marathon te willen lopen in Boedapest. Maar met Hassan weet je het maar nooit, want iedere keer weet ze weer te verrassen. Ook voor de Spelen in Parijs in 2024 blijft het voorlopig nog koffiedik kijken op welke disciplines ze daar gaat uitkomen. In feite is ze een wereldtopper op alle afstanden vanaf 800 meter tot en met de marathon.

De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland en maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdencyclus van veertien wedstrijden.