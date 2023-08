PSV wil komst Schouten dit weekend afronden

De clubs zijn er nog niet helemaal uit, maar de verwachting is dat de partijen elkaar snel zullen vinden. Schouten heeft duidelijk gemaakt per se naar PSV te willen waardoor de interesse van andere clubs, onder andere AC Milan, is geparkeerd. Het is de bedoeling dat Schouten, die éénmalig Oranje-international is, vanavond of uiterlijk morgen al naar Nederland reist om vooruitlopend op een definitief akkoord alvast de medische keuring te ondergaan.

Vranckx

Met het aantrekken van Schouten bereidt PSV zich al voor op het te verwachten vertrek van Ibrahim Sangaré, die een vaste afkoopsom van 37,5 miljoen euro in zijn contract heeft. Tot nu toe heeft nog geen club toegehapt maar de verwachting is dat dit alsnog gaat gebeuren in het restant van de window. Aanvankelijk was Aster Vranckx van VfL Wolfsburg de belangrijkste gegadigde om Sangaré te gaan vervangen, maar zijn komst ligt gecompliceerd.

Schouten is een verdedigende middenvelder met veel voetballend vermogen, zoals Bosz graag ziet op die positie. Hij speelde in de jeugd van ADO Den Haag maar kreeg in de Hofstad nooit een echte kans. Na een goed jaar bij Telstar in de Keuken Kampioen Divisie werd Schouten in 2018 overgenomen door Excelsior, dat hem een jaar later alweer verkocht aan het Italiaanse Bologna. Na vier seizoenen in Italië haalt PSV hem nu terug naar de Eredivisie, als de afronding van de onderhandelingen en medische keuring geen problemen opleveren.

Met de transfer is volgens Italiaanse bronnen een bedrag van 12 miljoen euro plus bonussen gemoeid. De middenvelder uit Hellevoetsluis stapt zaterdagavond in Bologna op het vliegtuig naar Schiphol en meldt zich zondag in Eindhoven voor de medische testen.

