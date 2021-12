Flinke klap voor PSV en Roger Schmidt

PSV eindigde door het verlies als derde in de poule en zakte daardoor af naar de Conference League, het derde Europese clubtoernooi. De doelstelling van de club was om na de winterstop nog in de Europa League actief te zijn. „Het was niet onze dag”, zei Schmidt. „We controleerden het spel in de eerste helft en creëerden kansen. Na de rust leek alles mogelijk, ondanks de achterstand. Onze benadering was om het balbezit te houden, in controle te blijven en in onszelf te geloven. Maar na de tweede treffer en de rode kaart voor Ibrahim Sangaré was het klaar.”

Bekijk ook: PSV vliegt uit Europa League na verlies bij Real Sociedad

PSV begon het seizoen nog in de Champions League, waar het in de play-offs tegen Benfica een plek in het hoofdtoernooi misliep. Na de groepsfase van de Europa League volgt nu de ’degradatie’ naar de Conference League. Oranje-international Cody Gakpo vindt dat zijn elftal er maar het beste van moet maken. „We moeten dit analyseren en kijken hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen. Maar nu kunnen we niet anders dan onze focus op de Conference League zetten. Uiteindelijk moeten we gewoon de knop omzetten en ons best blijven doen, welke competitie het ook is. Toch is de teleurstelling enorm.”