Slot denkt sleutel voor winst in Europa League te hebben

„In Alkmaar hebben we niet het niveau gehaald dat we kunnen halen”, zei trainer Arne Slot na de training in de Bravida Arena van Göteborg. „De grootste uitdaging is om hier donderdag beter voor de dag te komen.”

„Wat we weten is dat Häcken een moeilijke tegenstander is”, zei de opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken John van den Brom verder. „We kwamen er in het eerste duel moeilijk doorheen. Dat had meerdere redenen. Afgezien van de kwaliteit van de tegenstander hadden we ook te maken met de warmte.”

Jonas Svensson verliet dinsdag de training wat eerder, maar deed in Zweden de hele oefensessie mee. Slot gaat er van uit dat hij kan spelen.

„De focus en houding zijn goed bij de jongens”, aldus Slot verder op AZ.nl. „Ze zijn scherp en beseffen heel goed dat het beter moet. Dat proefde ik al in het hotel, toen het bij de lunch wat stiller was dan normaal. Iedereen weet waar het nu om gaat.”

Nieuweling Jordy Clasie trainde eveneens de hele sessie mee. Volgens Slot gaat het de goede kant op met de oud-Feyenoorder. „Het is aan ons om hem zo snel mogelijk helemaal fit te krijgen.”