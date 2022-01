’Oud-Ajax-spits Shota Arveladze kan manager worden in Engeland’

Arveladze moet volgens Engelse media in Hull de opvolger worden van Grant McCann, die op dit moment nog de scepter zwaait bij Hull City, maar op de schopstoel zit. Hull City staat onder zijn leiding op de negentiende plaats in het Championship en vecht tegen degradatie. Bovendien lijkt er met de Turk Acun Ilicali een nieuwe eigenaar te komen, die met Arveladze een eigen manager zou willen aanstellen. De naam van Ilicali viel vorig jaar ook even in Nederland, toen bekend werd dat hij interesse zou hebben in het kopen van Fortuna Sittard. Dat ging niet door.

Arveladze, die in het verleden eerder trainer was van onder andere Kayserispor, Kasimpasa en Trabzonspor in Turkije en Maccabi tel Aviv in Israël, is niet de enige naam die wordt gelinkt aan Hull City. Ook de Turk Sergen Yalcin, die onlangs werd ontslagen bij Besiktas, wordt genoemd.

Arveladze heeft als speler een mooie loopbaan achter de rug. In Nederland was hij succesvol bij Ajax en AZ, tussendoor speelde hij ook voor Rangers FC en later Levante.